Instagram Serien: Vorteile

© ReachOn

IGTV-Swerien in der Übersicht

Weitere Vorteile sind:

Instagram Serien ermöglichen eine bessere Markenbildung.

Benutzer der Plattform werden animiert, sich direkt das nächste Serienvideo anzusehen.

Benachrichtigungen an die Follower, wenn neue Serien erscheinen.

© ReachOn

So umgarnt die NASA Raumfahrtbegeisterte

Wie richte ich Instagram-Serien ein?

Wie füge ich bereits vorhandene Videos zu Serien hinzu?

3 Ideen für Instagram Serien

Instagram TV & Serien: Das Fazit für Marken

Seit Juni 2018 können Social-Media-Nutzer auf Instagram TV zurückgreifen. Nach einem kurzen Hype ist die Euphorie zu Beginn für viele Interessierte schnell verflogen. Die mangelnde Reichweite ist anfangs ein Grund für die Unzufriedenheit der Instagrammer gewesen. Im Vergleich zu YouTube weist die Plattform immer noch einige Kinderkrankheiten auf.So ist zum Beispiel die Suche von IGTV Inhalten nur eingeschränkt möglich. Insbesondere YouTube ist in diesem Bereich erheblich weiter. Die Möglichkeit, nach zum Beispiel dem passenden Kochrezept inklusive Anleitung zu suchen, ist nur schwer auf Instagram umsetzbar.Nach einigen Anpassungen ist Instagram TV jedoch für Nutzer durchaus interessant geworden. Durch die IGTV Vorschauoption im Feed wurde die Reichweite der Funktion noch einmal erheblich gesteigert. Mittlerweile sind Videos mit einer Reichweite von mehr als 100.000 Aufrufen üblich.Dies war Mitte 2018 noch nicht der Fall. Auch Instagram-Serien spielen eine Rolle, wenn es um die zunehmende Nutzung von Instagram TV geht. Derzeit benutzen immer mehr Follower die Serienfunktion, um über aktuelle Themen, Geschichten und Hintergründe informiert zu bleiben.Instagram-Serien erlauben Nutzern, Videos zu bestimmten Gruppen zuzuordnen. Diese Serien erhalten eine, die alleine die Serienvideos einblendet.Marken können auf jeden Fall von Instagram TV profitieren. Doch es kommt auf die richtige Umsetzung an. Sprich: Wie erstellen Instagram-Nutzer Inhalte, die Follower begeistern und diese an Marken binden?Dasfür Instagram-Serien. Unternehmen können dabei zwischen zwei verschiedenen Schwerpunkten wählen.Einerseits besteht die Möglichkeit, auf einzurückzugreifen, andererseits können auch Inhalte mitSinn machen.Die NASA greift vor allem auf den Schwerpunkt Aktualität zurück. Über die Instagram-Serie „What’s up in the Night sky“ informiert die NASA Raumfahrtbegeisterte. Einmal im Monat veröffentlicht die Raumfahrtbehörde einen Überblick über die Geschehnisse im Weltraum.Dies ist eine gute Gelegenheit, mehr Nutzer über das Weltraumprogramm der NASA zu informieren. Als Nebeneffekt erhalten die NASA-Programme positive Resonanz und einen gesteigerten Bekanntheitsgrad.Die Einrichtung der Serienfunktion kann sowohl über die Instagram- als auch die Instagram-TV-App erfolgen.Instagram-Serien lassen sich erstellen, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Dazu wählen Benutzer einfach den + Knopf in der IGTV-App aus. Daraufhin ist es möglich, das passende Video auszuwählen.Videos müssen mindestens eine Länge von einer Minute aufweisen, um zu Instagram TV hinzugefügt werden zu können. Andernfalls ist es nicht möglich, auf die Videos zurückzugreifen.Im nächsten Schritt können Social-Media-Nutzer den Bereich „Zur Serie hinzufügen“ auswählen. Falls bisher noch keine Serie erstellt worden ist, wird man nun aufgefordert, die erste Serie hinzuzufügen. Nach dem Eingeben eines Namens und einer Beschreibung, ist die Funktion eingerichtet.Die Vorgehensweise ähnelt dem oben erwähnten Vorgehen. Dazu ist es notwendig, das vorhandene Instagram-TV-Video zu bearbeiten. Im nächsten Schritt kann dann die Option „Zur Serie hinzufügen“ ausgewählt werden. Daraufhin müssen Nutzer nur noch der Anleitung auf dem Bildschirm folgen.Die Strategie für Instagram TV hängt sehr stark von den Zielen des Unternehmens ab. Dennoch gibt es einige TV-Konzepte, auf die wirklich jede Firma zurückgreifen kann. Beispielsweise kann ein Video zum Thema“ interessant sein. Für viele Marken eignen sich aber auch. Viele Konsumenten ist gar nicht bewusst, wie ein Schuh oder Gummibärchen hergestellt werden. Über Instagram TV können Geschäftsinhaber genau das zeigen! Als Nebeneffekt rückt die eigene Marke und Expertise in den Vordergrund. Wenn dann auch noch Mitarbeiter zu Wort kommen, kann auch das Employer Branding und somit die Mitarbeitergewinnung abgedeckt werden.In diesem Zusammenhang besteht zum Beispiel die Möglichkeit,. Das ist sowohl für Kunden als auch für potentielle Mitarbeiter interessant. Beide Zielgruppen bekommen einen Einblick hinter die Kulissen und können sich einen genaueren Überblick über das Unternehmen verschaffen. Da viele Unternehmen weder auf Instagram noch IGTV zurückgreifen, kann so ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche geschaffen werden.Instagram TV sowie Serien bieten eine große Chance für Marken. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen besteht die Möglichkeit, sich von Wettbewerbern abzuheben. Dennoch sollten nur Marken Instagram TV einsetzen, wenn diese den Kanal auch langfristig betreuen können. Ansonsten lohnt sich die Verwendung der Funktion nicht. 3 Videos zu produzieren und dann aufzuhören, ist nicht zielführend. Wer Instagram TV einsetzt, braucht einen langen Atem. Langfristig können Unternehmen aber deutlich von der gesteigerten Markenbekanntheit und Resonanz profitieren.