Premiere: Tupperware startet erstmals Kampagne für Endverbraucher

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat Tupperware Deutschland eine Werbekampagne gestartet, die sich direkt an die Endverbraucher richtet. "Es wird Zeit, Präsenz zu zeigen", so Unternehmenssprecher Maik Scheifele gegenüber HORIZONT.NET. In …