Seit Jahren führe ich immer wieder Grundsatzgespräche, ob man als Werbungtreibender seine Marketing-Tätigkeiten Inhouse abbilden oder doch mit externen Agenturen zusammenarbeiten sollte. Natürlich gibt es keine one-size-fits-all Antwort, aber als Gründer einer Agentur und ehemaliger Mitarbeiter bei Scout24 in einem agenturähnlichen Inhouse-Modell kenne ich die Vor- und Nachteile beider Seiten nur zu gut. Bei der Entscheidungsfindung sollten folgende vier Dimensionen berücksichtigt werden.



Wem Marketing-Innovationskraft wichtig ist, der sollte einkaufen. Externe Agenturen haben in der Regel eine höhere Innovationskraft, da sie durch die immer wiederkehrenden Ausschreibungen und den Antrieb, ihre Kunden zu halten, viel stärker am Puls der Zeit agieren müssen. Externe Agenturen sollten jeden Trend auf ihrem Spezialgebiet kennen und beim Kunden anwenden können.Bei einem Inhouse-Team entfällt die regelmäßige Bewerbung um den Auftrag – mitunter mangelt es da dann aber auch schneller an der Motivation, sich ständig neu zu erfinden. Zudem werden Inhouse-Teams mitunter auch in die laufende Organisationsarbeit eingebunden und haben so weniger Zeit, sich ihrer eigentlichen Aufgabe zu widmen. Mittelfristig können durch eine fehlende Innovationskraft dann wichtige Trends verpasst oder verschlafen werden, so dass ein Wettbewerbsnachteil entsteht.Kompetenz ist ein zweiseitiges Schwert. Mit Blick auf die Kompetenzen von Inhouse-Teams und externen Agenturen muss zwischen Branchen-Know-how und Marketing-Know-how unterschieden werden. Während ein Inhouse-Team auf der einen Seite langfristig ein extrem großes Branchen-Know-how aufbauen wird, gibt es auf Agentur-Seite – auch wenn das oft anders verkauft wird - sehr selten wirklich spezialisierte Teams, die über ein vergleichbares Branchen-Know-how verfügen. Auf der anderen Seite fehlt innerhalb von Organisationen aber oft die Kompetenz, Marketing-Know-how in gleicher Weise wie Agenturen auszubilden. Das beginnt mit der Schwierigkeit, echte Spezialisten in Inhouse-Teams einzustellen und langfristig zu halten, da diese häufig das Arbeiten in Agenturen bevorzugen. Mit ihrem Spezialwissen als Kernkompetenz und vielen unterschiedliche Kunden-Problemstellungen finden sie dort häufiger einen Austausch mit anderen Experten, der sie beruflich wachsen lässt. Darüber hinaus werden echte Spezialisten in Agenturen auch meist besser geführt und fachspezifischer gemanaged als dies in Organisationen möglich ist, deren eigentliche Kern-Kompetenz nicht das Marketing selbst ist.Nichts ist im Digitalmarketing wichtiger als Daten, und hier haben Inhouse Teams einen grundsätzlichen Standortvorteil: Der Zugang zu und das Wissen über Daten ist intern immer besser ausgeprägt. Die Wege sind in der Regel kürzer, die Schnittstellen zu den anderen Abteilungen gut ausgebaut, zudem besteht oft ein interner Vertrauensvorschuss, durch den Arbeitsprozesse und flexible Anpassungen erleichtert werden. Für eine externe Agentur gestaltet sich der Zugang zu den internen Daten wesentlich schwieriger. Im Zeitalter von Big bzw. Smart Data ist es natürlich eine elementare Notwendigkeit, dass eine Agentur Zugang zu den Daten ihrer Kunden erhält. Doch das ist nicht nur komplex; oft ist es auch nicht wirklich im Sinne einer Organisation, wenn dadurch business-kritische „Internas“ nach außen gegeben werden.Agenturen fehlt es zudem häufig an einer grundsätzlichen Transparenz gegenüber ihren Kunden, was oftmals daher rührt, dass die Agentur meint, sich vor Wissens- oder Ressourcenabfluss schützen zu müssen – meist ist dies jedoch keine gute Eigenwerbung. Was allerdings in Sachen Transparenz ein großer Pluspunkt der Agenturen sein kann: Sie schulden den Organisationen, für die sie arbeiten, Neutralität. Agenturen müssen ein rationales Ergebnis liefern und sind keinen internen „politischen“ Gegebenheiten unterstellt, weswegen ihnen in Management-Teams oftmals eher „geglaubt“ wird als einem Inhouse-Team.Am Ende geht es natürlich immer ums Geld. Der größte Vorteil einer Inhouse-Lösung ist sicherlich, dass sie kurzfristig günstiger ist, da man den Aufschlag der Agentur nicht bezahlen muss. Durch diese „Markups“ werden einerseits die Experten und Berater der Agenturen immer teurer als Inhouse-Kräfte im internen Einkauf. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass auch bei einem Inhouse-Modell ein entsprechend großes und flexibles Team aufgebaut werden sollte, um den Dynamiken der digitalen Plattform-Economy Genüge zu tragen und Vertretungen bei Krankheit und Urlaub zu ermöglichen – sonst kann es schnell zu einem Einfrieren der Projekte kommen. Doch je größer das Team, desto größer der Kostenblock, der bei fehlendem Erfolg in der Regel auch nicht so schnell gekündigt oder verändert werden kann. Demgegenüber kann bei der Zusammenarbeit mit einer externen Agentur nicht nur direkte und härtere Kritik geübt (und Konsequenzen gezogen werden), es können in der Regel auch flexibel neue Modelle aufgesetzt werden, was langfristig eine bessere Kostenstruktur ermöglicht. Darüber hinaus kann mit Agenturen bei kleineren Engagements eine kostensparende Spezialisten-Teilung vorgenommen werden, indem z.B. nur 0.5 FTE von einem Spezialisten gebucht werden.Die Analyse zeigt, dass letztendlich viele Vor- und Nachteile von Inhouse-Modellen gegensätzlich zu den Vor- und Nachteilen der externen Agentur-Lösung laufen. Die Entscheidung für ein Modell sollte am Ende von der individuellen Gewichtung dieser vier Dimensionen abhängen. Meine persönliche Empfehlung dabei ist FischFleisch. Ein Hybrid-Modell mit Inhouse- und externer Agentur für einen bestimmten Kanal ist für mich schon aus Kostenaspekten und kultureller Sicht keine sinnvolle Lösung. Im Zweifelsfall gibt es ja immer die Möglichkeit, die eigenen oder auch die externen Aktivitäten auditieren zu lassen.