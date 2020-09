"Ich betrachte Werbung nicht als Entertainment oder Kunst, sondern als Informationsmedium" – was Werbelegende David Ogilvy einst formulierte, gilt heute mehr denn je. Insbesondere zu Beginn der COVID-Pandemie im März war das Bedürfnis der Konsumenten nach Information auch in der Werbung hoch. Das AdTech Unternehmen Unruly , das Werbekampagnen und ihre emotionale Wirkung auf Menschen analysiert, hat im April eine weltweite Befragung darüber durchgeführt, was Menschen von Werbung erwarten.