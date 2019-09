Vor ungefähr vier Jahren hat sich Instagram für Unternehmen geöffnet und damit aus heutiger Sicht einen der vielversprechendsten Werbekanäle geschaffen. Aktuell besitzen mehr als 25 Millionen Unternehmen weltweit ein Instagram-Profil und mehr als 2 Millionen spielen aktiv Werbekampagne aus, um ihre Markenstory zu erzählen und ihre Produkte vor allem mit Hilfe von Influencern zu promoten.



Reichweite erhöhen mit Branded Content Ads in drei Schritten

Branded Content Ads stecken noch in den Kinderschuhen

Begleitende Social-Advertising-Kampagne aktuell noch unabdingbar

Was Instagram so attraktiv für Werbetreibende macht, ist die außerordentlich hohe Interaktionsrate zwischen Nutzer und Influencer. In einer aktuellen internen Umfrage des Netzwerks gaben satte 68 Prozent der Nutzer an, dass sie Instagram gezielt besuchen, um mit Influencern in Kontakt zu treten.Der Traum eines jeden Marketingverantwortlichen und für Instagram selbst ein guter Grund, die Werbemöglichkeiten weiter auszubauen. Von daher war es nicht verwunderlich, dass im Juni mit den Branded Content Ads eine erste Möglichkeit geschaffen wurde , das Bewerben von Inhalten und damit das Influencer Marketing professioneller zu betreiben. Jetzt, im September, und nach mehreren Kampagnen werden allerdings die Grenzen des Tools sichtbar, insbesondere im Hinblick auf effizientes Targeting oder das netzwerkübergreifende Bewerben von Inhalten.Grundsätzlich funktionieren die Branded Content Ads von Instagram nach dem üblichen Werbeprinzip: Unternehmen können die organische Reichweite ihres Firmenprofils und ihrer Influencer erhöhen, indem sie die organischen Beiträge ihrer Influencer als Anzeigen in Feeds und Stories hervorheben. Dabei wird bei Instagram zwischen Branded Content Feed Ads und Branded Content Stories Ads unterschieden. Die eigentliche Bewerbung des Contents, sprich die Werbekampagne, erfolgt wie beim Facebook-Advertising nach der organischen Veröffentlichung im Influencer-Kanal, um neue Zielgruppen außerhalb der Influencer-Followerschaft zu adressieren.Die Erstellung der jeweiligen Branded Content Ads erfolgt dann simpel in drei Schritten: Zuerst muss der Werbetreibende den Influencer-Account zur generellen Bewerbung der Marke in seinen Instagram-Einstellungen freigeben. Daraufhin markiert der Influencer über die Branded-Content-Tag-Funktion den Werbepartner in dem entsprechenden Post oder der entsprechenden Story. Dieser hat nun wiederum in einem separaten Bereich in seinem Werbeanzeigenmanager die Möglichkeit, die vom Influencer markierten Inhalte mit Werbebudget zu versehen und so die Reichweite seiner Werbekampagne zusätzlich zu erhöhen.Da insbesondere Instagram Stories oft aufwändig produziert werden, ist es ratsam, diese auch langfristig und mehrfach als Werbe-Content auszuspielen. Damit das geht, muss der Influencer die Story in seinem Archiv abspeichern. Erst dann können die Stories mit den Branded Content Ads beworben werden. Das Reporting erfolgt dann über die Facebook Insights.Instagram geht mit den Branded Content Ads zwar einen Schritt in die richtige Richtung, allerdings ist die Funktionalität für Werbetreibende heute noch nicht ausreichend, um eine Instagram-Werbekampagne vollständig und ausschließlich darüber abzuwickeln. Und zwar aus mehreren Gründen:Das Targeting der Branded Content Ads ist zurzeit weder präzise noch reicht es an die Targeting-Möglichkeiten heran, die Werbetreibende bei Facebook-Kampagnen haben. So kann beispielsweise keine Lookalike Audience auf Grundlage der Influencer Follower gebildet werden, die ein Engagement auf den Inhalt zeigen. Eine qualitative Maßnahme, die zum Standardrepertoire eines jeden Werbemanagers gehört.Auch die Kreativität des einzelnen Influencers wird bei den Branded Content Ads noch deutlich beschränkt. So können derzeit weder Beiträge noch Stories beworben werden, die aus mehreren Videos oder Bildern (sogenannte Caroussel-Beiträge) bestehen. Dies ist nur mit einzelnen Bildern oder Videos möglich, was auch der Kreativität bei der Content-Erstellung Grenzen setzt.Auch ist es den Influencern momentan noch nicht möglich, bei den Branded Content Ads Hashtags zu verwenden, andere Profile mit "@" zu erwähnen oder auch auch Gifs, Sticker, Musik und Umfrage-Sticker bei der Kampagne einzusetzen. Aus Marketingsicht ist dies zum Teil verständlich, allerdings lebt der Erfolg einer Kampagne von der hohen Interaktion zwischen dem Influencer und seiner Community. Gerade Features wie Umfragen, Sticker oder Gifs sind hier ebenso wichtige Stilmittel wie die Kommentar-Funktion. Letztere ist ebenfalls eingeschränkt bzw. Kommentare können über die Branded Content Ads weder verwaltet noch gelöscht werden. Wer auf dieses wichtige Community Feature nicht verzichten will oder kann, der muss die Instagram-Kampagne als Social-Advertising-Kampagne bei Facebook einbuchen und auf Instagram ausspielen.Obwohl Facebook und Instagram faktisch zusammengehören, wird beim Advertising noch streng nach Plattform getrennt – auf Kosten der Performance. Instagram-Inhalte sind meist aufwändig produziert und noch gibt es keine Möglichkeit, diese Inhalte mit den Branded Content Ads plattformübergreifend auch auf Facebook auszuspielen. Das wäre aber durchaus sinnvoll, um neue Zielgruppen zu erreichen, das Engagement in der Facebook-Community zu erhöhen und vor allem, um den Nutzer Multi-Touchpoint-orientiert abzuholen.Wer also aktuell die Performance seiner Instagram-Kampagne erhöhen will, der muss parallel Social-Advertising-Kampagnen fahren. Nur so können die erstellten Inhalte über ein effizientes Targeting gezielt und plattformübergreifend an die richtige Zielgruppe ausgespielt werden, um das Potential der Kampagne voll auszuschöpfen.