Wie sieht die Product-Vision aus und welche Ziele gilt es zu erreichen?

Ob Facebook, Instagram, YouTube oder TikTok – auf den großen Social-Media-Plattformen regiert der Wandel. Die Vorlieben der Nutzer ändern sich so schnell wie die angesagten Themen, die visuellen Trends, die neuen Stars oder die noch smarteren Werbemöglichkeiten. Marken, die im Social-Stream sichtbar bleiben wollen, müssen sich einer Dynamik stellen, die meist fasziniert, aber selten planbar ist. Die Lösung: Agile Workflows, die darauf ausgerichtet sind, mit hohem Tempo und ständigen Veränderungen umzugehen.Damit alle Prozesse für ein agiles Social Media-Management nahtlos ineinander greifen und Planung, Produktion und Distribution effizienter und schneller von statten gehen, sollten sich Social Media-Verantwortliche immer folgende Fragen stellen:Für hohes Tempo und spannenden Output, müssen grundlegende Entscheidungen vorab getroffen werden. Was in agilen Projektumfeldern gerne Product-Vision genannt wird, definiert auch in der Social Media-Kommunikation die übergeordneten Ziele.