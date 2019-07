Jetzt hat der Deutsche Rat für Public Relations den Fall untersucht, und er kommt zu einem ganz anderen Ergebnis: Fleishman Hillard hat getan, was der Job von PR-Experten ist.



Man hat die wichtigen Stakeholder in einer politischen Diskussion identifiziert, deren Positionen aus öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert und für den Kunden Argumente zusammengetragen, die in der Debatte Wirkung erzielen könnten. Spionage? Ausspähung? Fehlanzeige. Korruption? Keine Spur.Kein Journalist, kein Politiker, kein Aktivist ist in irgendein Fadenkreuz geraten, niemand wurde despektierlich behandelt. Es wird Menschen geben, die dieses Votum der Branchen-Organisation beiseite wischen: PR für die PR, klar, war ja nicht anders zu erwarten. Allerdings ist der PR-Rat gegenüber der eigenen Zunft genauso kritisch wie der Presserat oder der Werberat es in ihren Sparten sind.Der Fall sollte also zu denken geben: den Medien, die sich oft beklagen, wie vorschnell in den sozialen Netzwerken geurteilt wird – und die selbst reflexartig urteilen, wenn der Gegner ins Klischee passt. Und der Bayer-Kommunikation, die sich gar nicht schnell genug von ihrer Agentur distanzieren konnte. Beim Thema Monsanto ist man offenbar im Panik-Modus.