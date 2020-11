Kooperationen zwischen Marken und Hiphop-Kultur in Deutschland zu beobachten, ist so, als würde man den Trick mit der Cola und dem Mentos im Zeitraffer betrachten. Niemand will den Zeitpunkt verpassen, wenn das nächste Thema durch die Decke geht. Wissenschaftler haben berechnet , wann dieser Punkt erreicht ist: Wenn zehn Prozent einer Gruppe sicher sind, wird ihre Überzeugung zur Meinung der Mehrheit.Wann sind 10 Prozent der deutschen Marketer von Hiphop-Kultur überzeugt?