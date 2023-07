IMAGO / Design Pics

Nachhaltigkeit ist als Werbeumfeld so relevant, dass sie die eigentliche Werbebotschaft in den Schatten stellt

Luisa Neubauer hat recht: Viele Unternehmen tun nur so, als ob sie etwas für Klima, Gesellschaft und Umwelt täten. Aber was ist mit denen, die ehrlich sind? Wie können es Marken schaffen, dass die Menschen ihnen glauben und nachhaltiges Handeln messbar und nachvollziehbar wird? Antworten liefert Marco Peters, Gründer und CEO von Nextwork, in seinem Gastbeitrag.

Immer wieder legt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer den Finger in die Wunde der Marketer: Greenwashing. Sie spricht vom "grünen Märchen" un