OMR

Philipp Justus bei seinem Vortrag auf der OMR 2023

Es fing mit einem Brettspiel an, dann folgte ein wissenschaftlicher Durchbruch, an dem Biolog:innen seit mehr als 50 Jahren getüftelt hatten: Künstliche Intelligenz kann für Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft Großes leisten – wenn sie verantwortungsvoll und in Partnerschaft entwickelt und genutzt wird. Philipp Justus, Vice President bei Google für Deutschland und Zentraleuropa, über die Rolle, die KI in unser aller Leben spielen wird.

Als wir 2013 zum ersten Mal versuchten, einem Computer das gute alte Atari-Spiel "Breakout" beizubringen, verlor er haushoch. Wahrscheinlich wäre