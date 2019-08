Ob das Video des Youtubers Rezo mit inzwischen knapp 15 Millionen Aufrufen, der Twitter-Account von US-Präsident Donald Trump mit 60 Millionen Followern oder der Instagram-Account von Nike mit 88,5 Millionen Followern: Diese zugegeben sehr prominenten Beispiele zeigen, dass Kommunikation heute – egal ob in Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft – in den sozialen Medien stattfinden muss. Vor allem dann, wenn man junge Menschen erreichen will, führt an einem durchdachten Social Media-Konzept kein Weg vorbei. Denn hier sucht die Generation Z (geboren zwischen 1997 und 2012) nach Informationen, Unterhaltung, Produkten, Orientierung und natürlich auch nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten.



1. Teilen

Zu wenig Verständnis für die Bedürfnisse junger Zielgruppen

2. Teilen

Social Media birgt für das Recruiting enormes Potential

3. Teilen

Aus der Masse herausstechen

4. Teilen

Facebook als Karriereportal

5. Teilen

Aufmerksamkeitsstarke Social Media-Anzeigen

Fazit: Ohne Strategie läuft es nicht

Immer mehr Bewerber nehmen im Vorfeld ihrer Bewerbung den Social-Media-Auftritt ihres potenziellen neuen Arbeitgebers genauestens unter die Lupe. Doch genau wie die CDU im Umgang mit Rezo offenbaren viele Unternehmen hier eklatante Schwachstellen und zeigen, dass sie die neue Sortierung der Kommunikations- und Machtverhältnisse noch nicht verinnerlicht haben. Woran liegt das? Vermutlich daran, dass immer noch ein zu geringes Verständnis für die Bedürfnisse junger Zielgruppen herrscht. Sender und Empfänger, so scheint es, agieren viel zu häufig auf unterschiedlichen Kanälen. Doch zumindest was den Arbeitsmarkt angeht, bewirkt der Fachkräftemangel nun ein spürbares Umdenken und es werden verstärkt Ressourcen zum Beispiel für den Social-Media-Auftritt eingesetzt. Was noch im vergangenen Jahr zu kostbar und teuer war, wird nun auf die Straße gebracht.Zurecht, denn ein Unternehmensauftritt ist inzwischen weit mehr, als nur die Webseite oder Presseveröffentlichungen. Alle Kommunikationsmaßnahmen sollten Hand in Hand gehen und stimmig sein. Denn hier steckt vor allem für das Recruiting enormes Potenzial. Junge Talente, siehe oben, müssen dort abgeholt werden, wo sie zuhause sind. Und das sind Kanäle wie Instagram, Facebook, Snapchat oder TikTok. Aber natürlich auch LinkedIn und Xing. Im Vergleich zu klassischen Stellenbörsen, auf denen die Ausschreibungen nicht an eine bestimmte Zielgruppe adressiert sind, bietet Social Media die Möglichkeit, Inhalte zielgerichtet und effizient einzusetzen. Großer Pluspunkt oben drauf: Die Kommunikation zwischen Recruiter und Bewerber wird viel unkomplizierter und findet in einem deutlich entspannteren Rahmen statt.Doch vor welcher Herausforderung stehen Unternehmen, die den Schritt im Bereich Recruiting in soziale Netzwerke gehen? Eine der größten besteht darin, die Aufmerksamkeit der gewünschten Zielgruppe auf sich zu ziehen. Denn wie generell in den sozialen Medien gilt es auch hier, aus der Masse herauszustechen. Das gilt vor allem für Facebook und Co., da sie keine klassischen Jobbörsen sind und die User hier nicht zwangsläufig nach einem neuen Job suchen. Es gilt also zu überzeugen und sich als Unternehmen attraktiv zu positionieren. Hier sind vor allem die richtigen Inhalte wichtig. Richtig heißt in dem Fall, die Unternehmensphilosophie nach außen zu kommunizieren – seine Werte sozusagen ins Schaufenster zu stellen. Wer rüberbringt, wie das Unternehmen und die Mitarbeiter wirklich ticken, wird das Interesse von passenden Bewerbern wecken.Stichwort: Employer Branding. Bietet das Unternehmen Homeoffice, Gleitzeit und andere Benefits an? Dann empfiehlt sich zudem ein Blogbeitrag auf der Webseite, in dem die Mitarbeiter selbst über die Vorteile und Herausforderungen dieser Modelle berichten. Dieser kann dann geteilt und an junge Absolventen ausgespielt werden. Schon landen die richtigen Argumente bei der richtigen Zielgruppe. Effizient und kostengünstig.Effizient lassen sich Bewerber auch über eigene Facebook-Karriereseiten abholen. Dafür sollte neben der Hauptseite eine spezielle Karriereseite eingerichtet werden. Bei vielen großen Unternehmen, wie etwa KFC Deutschland oder Kaufland, ist das schon Standard, denn auf dieser landen die User von vorneherein nur, wenn wirkliches Interesse für eine Bewerbung besteht. Zudem bietet so eine Seite eine großartige Plattform die Unternehmenskultur breit gefächert zu präsentieren.Als Basismaßnahme für eine zielgerichtete Ansprache sind Social Media-Anzeigen unerlässlich. Hierüber werden vor allem passive Kandidaten erreicht, die es zu überzeugen gilt. Wichtig hier ist die Relevanz der Anzeige. Eine genaue Filterung nach Wohnort, Geschlecht und weiteren Merkmalen erhöht die Wahrscheinlichkeit, passgenau zu rekrutieren. Die Anzeige muss dem User zudem einen echten Mehrwert liefern und Text-Copy sowie Bild sollten ansprechend sein. Sonst wird sich das Interesse an der Anzeige im Facebook-Feed in Grenzen halten. Klare und direkte Formulierungen und Anforderungen erhöhen zudem die Wahrscheinlichkeit einer Bewerbung. Ein weiterer Vorteil von Social Media-Kanälen wie zum Beispiel Facebook ist, dass schnell eine hohe Anzahl an potentiellen neuen Mitarbeitern erreicht werden kann.Besonders unterschätzt ist auch immer noch der Instagram-Auftritt von Unternehmen. Dabei birgt gerade dieser Kanal so viel Potential, um das Interesse von Bewerbern zu wecken. Denn Storytelling und der Aufbau einer Bindung zur Zielgruppe funktioniert über kaum eine andere Plattform so einfach und so emotional.Generell gilt, dass der gesamten Bespielung der Kanäle im Vorfeld eine Strategie zugrunde gelegt werden muss. Ohne Plan und System, das auf ein bestimmtes Unternehmensziel hinarbeitet, werden auch die besten Ads, Blogs und Beiträge der Welt keine Früchte tragen. Egal, ob es um konkretes Recruiting oder um Employer Branding geht. Wer also zur Gewinnung von neuen Mitarbeitern ins Social Web investieren will, sollte sich in jedem Fall vorab ein stimmiges Gesamtkonzept überlegen und das – adaptiert auf die einzelnen Kanäle – konzertiert ausspielen.