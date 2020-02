Eine Stiftung der Familie von Greta Thunberg möchte die Marke Fridays for Future (FFF) anmelden. Also doch, melden sich die Kritiker, jetzt wollen die Eltern ihre Tochter als ProfitCenter führen. Nicht einfach, zweifeln die Juristen, einen generischen Begriff zu schützen. Warum nicht - sagt der Markenentwickler, das wird ja auch langsam Zeit.Denn im Gegensatz zu vielen anderen Marken verfügt FFF über beste Voraussetzungen für eine starke Marke. Da ist zunächst der Purpose, der „Reason for Being“, nämlich die Welt für die nächsten Generationen zu retten. Dieser führt zu einem klaren Markenkern, die Einhaltung der Klimaziele des Pariser Abkommens einzufordern.Repräsentiert wird dies alles von einer authentischen Markenbotschafterin, die die Markenwerte unpolitisch und unverfälscht vertritt. Dadurch hat sich eine klare Kernzielgruppe der Marke herauskristallisiert: zu 55 bis 60 Prozent weiblich, zwischen 14 und 19 Jahre alt.Aber es gibt bereits eine transparente Markenarchitektur, die weitere Zielgruppen über die Schulstreiker hinaus abdecken kann: Scientists for Future, Hamburg for Future, etc. Dies sind gute Grundlagen, das Image der Gründerin und das Profil der Bewegung vor Missbrauch und Persiflage zu schützen, das Fundraising zu vereinfachen, aber auch, um die vielen anderen Klimaproteste weltweit unter einer Dachmarke zu bündeln.Aber Vorsicht, die Romantik hat Grenzen. Die Marke FFF muss überwacht, gepflegt und verteidigt werden, gegebenenfalls muss sie sich dafür im Konfliktfalle auch unbeliebt machen. Sie braucht zur Markenführung ein definiertes Budget und eine klare Verantwortlichkeit, ein Brand Management, um ihren Nutzen und Schutz zu sichern. Die FFF-Organisation muss dafür reifen und erwachsen werden, aber irgendwie so haben Greenpeace und der WWF auch mal angefangen.