OMR

In seinem Element: Philipp Westermeyer bei der OMR 2023

Die OMR hat geschafft, was kaum mehr einem gelingt: über Tage hinweg "Talk of the Town" zu sein. Speaker wie Sascha Lobo, Boris Becker, Luisa Neubauer oder Jeremy Fragrance benötigten anscheinend eine intensive Nachbetrachtung in den Medien.

Dabei haben alle Protagonisten eigentlich das gemacht, was sie immer tun: wilde Thesen formulieren, das Publikum provozieren, Forderungen aufstellen.