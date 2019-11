Likes sind der digitale Applaus, an den uns soziale Netzwerke gewöhnt haben. Über ihn spüren wir deutlich die Beliebtheit unserer Beiträge – und die der anderen. Während wir Menschen dies persönlich als Streicheln fürs Ego empfinden, gelten für Marken die drei Erfolgswährungen Reichweite (= Impressionen), Engagement (= Likes & Kommentare) und Conversion (= Traffic / Kauf). So erscheinen Instagram, Facebook & Co. als perfekte Medien, um Engagement nicht nur herzustellen, sondern auch verlässlich zu messen.



Aus (sicherlich) strategischen Gründen passte Instagram seine Plattform an und testet den Verzicht auf die dargestellte Like-Zahl. Facebook zieht nun nach. Wir haben dazu vier Hypothesen entwickelt, weshalb uns Facebook und Instagram auf eine Welt ohne Likes vorbereiten.Wenn es um Influencer als Kooperationspartner geht, sind automatisches Engagement, erzeugt von Bots, sowie gekaufte Abonnenten und Instagram Pods eine ständige Begleiterscheinung und belasten das Vertrauen in die Like-/Follower-Metrik. Deshalb geraten die Plattformen zusehends unter Druck, werbenden Marken andere, validere Kennziffern anbieten zu müssen, bevor diese abwandern.Gerade jüngere Nutzer verfallen oft dem sozialen Druck, ihr Leben und sich selbst auf Basis des digitalen Feedbacks zu bewerten. Dies erzeugt nicht nur eine Sucht nach digitaler Anerkennung, sondern auch Unglück durch die Illusion, dass das Profil den Menschen definiert. Je mehr Nutzer dies für sich realisieren, desto höher die Gefahr schwindender Nutzerzahlen – ergo geringere Reichweiten für Werbe-treibende.Ohne die Like-Anzahl sind die Nutzer wieder gezwungen, sich stärker mit den Inhalten als mit der erzeugten Resonanz auseinander-zusetzen. Gleichzeitig versetzt der durch fehlende Likes mangelnde Social Proof Content-Erzeuger unter Zugzwang, besseren Content zu erstellen, wodurch sich das Nutzungserlebnis nachhaltig verbessert.Die Anzahl der weltweit täglich aktiven Stories-Nutzer hat sich innerhalb von nur 18 Monaten bis Januar 2019 auf 500 Millionen verdoppelt . Die Folge: Laut InfluencerDB gibt es immer weniger Likes auf den klassischen Post und immer mehr (vermittelbare) Reichweite in den Stories, die ganz eigene Interaktionsmöglichkeiten bieten. Genau dorthin möchten die Plattformen die Marken offenbar hin erziehen.Stories überzeugen mit einigen relevanten Vorteilen: So sorgt das vertikale Fullscreen-Format für ein reicheres, emotionaleres Markenerlebnis. Das kann durch Musik und Sprache noch verstärkt werden – über 60 Prozent aller Stories werden mit Ton konsumiert . Zusätzlich bieten Stories zahlreiche Möglichkeiten, den eigenen Content mit Stickern, Filtern und GIFs visuell noch spannender zu gestalten – und das sogar individuell gebrandet.Weiterhin sorgen Umfrage-Funktionen und das Verlinken auf die eigene Website oder den Web-Shop über Swipe-up dafür, dass sich Nutzer intensiver mit der Marke beschäftigen – auch über Story-Ads. Und mit „Send Message“ gibt es sogar einen Call-to-Action, um über Messenger eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen.Aktuell geht Instagram noch einen Schritt weiter und liefert in den Stories zusätzliche Aspekte, die ein Leben nach den Like-Zahlen vor allem für Werbungtreibende schmackhaft machen – etwa in Form von zwei verschiedenen Augmented Reality-Anwendungen : So können Marken ab sofort über Spark Creator eigenständige AR-Brand-Filter für Stories erstellen. Und mit Try-on-AR-Effekten in Story-Ads bietet Instagram eine zweite AR-Variante an, vorerst aber nur im Test mit ausgewählten E-Commerce Brands wie Ray Ban. Mit diesen zwei neuen Features schlagen die Instagram-Entscheider das nächste ebenso innovative wie viel versprechende Kapitel in Sachen Messbarkeit und Metriken auf. Weg von Likes und Followerzahlen, hin zu belastbareren und wertvolleren Kriterien wie Interaktion und Conversion.Mit anderen Worten: Ja, es gibt ein Leben ohne Likes. Tatsächlich ist die neueste Entwicklung für all diejenigen, die soziale Netzwerke als Kommunikationskanal einsetzen, unterm Strich eigentlich als Trend hin zum Besseren zu sehen.Stringent haben Instagram und Facebook die mahnenden Worte des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard – "Im Vergleich liegt das Ende des Glücks" – allerdings noch nicht umgesetzt. Denn für die eigenen Beiträge kann der Nutzer nach wie vor jederzeit die Like-Zahl einsehen.