Wenn die deutsche Werbeindustrie über die Rolle der mächtigen US-Plattformen diskutiert, bewegt sich das meist auf einem reichlich drögen und intellektuell selbstgenügsamen Niveau. Viel mehr als die Forderung nach Brand Safety ist der Branche bisher zu Facebook, Google und Co nicht eingefallen. Solange die eigenen Werbebotschaften in einem braven Umfeld erscheinen, ist alles in Ordnung.



Nun hat Thomas Strerath - lange bei Ogilvy, nicht ganz so lange bei Jung von Matt und aktuell der deutsche Anführer des großen Disruptors Mediamonks - einen Aufsatz geschrieben, der dazu geeignet ist, die Diskussion (endlich!) auf ein höheres Level zu heben.