German Wahnsinn

Philipp Feit

Im Zeitalter von Podcasts, Spotify und Sprach-KIs ist Audio-Werbung auf dem Vormarsch. Doch Philipp Feit, Chief Creative Officer bei German Wahnsinn, ist sich sicher, dass die wenigsten Marken bislang das Potential von Audio ausschöpfen. In seinem Gastbeitrag erklärt er, wie Brands bessere Audio-Kreationen erschaffen können.

Schon Georg Lucas wusste: "Sound is 50 percent of the experience", denn akustische Signale können uns innerhalb von Millisekunden emotionalisiere