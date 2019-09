Ein genauer Seismograph über die Stimmung und die Befindlichkeiten in einem vielschichtigen, manchmal unübersichtlichen Wirtschaftszweig ist die Kölner Dmexco. Das war bei der ersten Veranstaltung 2009 so. Das wird auch bei der Veranstaltung dieses Jahr so sein.

Das Motto

Die Trends

Die Ausrichtung

Die Erwartungen

Braucht eine Veranstaltung ein Motto? Darüber lässt sich trefflich streiten. Und bei digitalen Events wie der Dmexco, den Münchner Medientagen, OMR, aber auch den Digital Marketing Days, wird im Vorfeld immer wieder gerne über die Trefflichkeit eines Leitmotivs gestritten. "Trust in you" lautet die Dmexco-Headline 2019.Chief Advisor Dominik Matyka sagt: "Unser diesjähriges Motto ‚Trust in You‘ ist sowohl als Bestärkung jedes Einzelnen als auch der gesamten Community gedacht. Ich glaube, die Mitglieder der Dmexco-Gemeinschaft sind sich ihrer Verantwortung für Gesellschaft, Unternehmen und Einzelpersonen bewusst. Sie setzen sich für Gleichstellung ein und entdecken die Vorteile der neuen Technologien und wie man sie nutzen kann."Das klingt harmonisch und konfliktfrei. Doch möglicherweise muss ‚Trust in you‘ ganz anders interpretiert werden. Weltweit eskalieren wirtschaftspolitische Auseinandersetzungen. In Deutschland verstärken sich die Signale einer wirtschaftlichen Schwächephase. Und mancher Beobachter fragt sich: Wie verkraftet die – bei Fragen der Digitalisierung eher schwachbrüstige – Industriemacht Deutschland einen Wirtschaftsabschwung? Was bedeutet dies für digital Media und den Umbau von Unternehmen, Agenturen und Medien? Trust in you: Nicht nur die Online-Vermarkter brauchen in den kommenden Monaten ein breites Kreuz und viel Selbstbewusstsein. Denn auch die Kritik der werbungtreibenden Industrie an den Ergebnissen und Usancen von Digitalwerbung hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil: Die Attacken nehmen zu. Und sie werden lauter.Auch abseits der Meta-Themen ist die Dmexco ein zuverlässiges Trendbarometer: Was interessiert die unterschiedlichen Marktplayer? Welche Säue werden dieses Jahr durch die digitalen Dörfer getrieben? Wo lässt sich abseits des Kerngeschäfts New Business entwickeln? Ganz groß in diesem Jahr: Customer Centricity, auf deutsch: Kundenorientierung. Schon immer lautete ein Leitmotiv von Unternehmen: Der Kunde ist König. Doch der Anspruch, die Bedürfnisse der Konsumenten in den Mittelpunkt unternehmerischer Aktivitäten zu stellen, lässt sich nur mit Big Data realisieren. Soweit die Theorie. Wieweit Theorie und Praxis auseinanderklaffen, wird in Köln diskutiert. Weitere wichtige Themen sind Voice, Artificial Intelligence, Programmatic Advertising, Retail Media aber auch das Vermarkter- und Agenturmodell der Zukunft und die soziale Verantwortung in einer vernetzten Welt.Angel-Investor und Berater Dominik Matyka übernahm im Januar 2018 als Chief Advisor die Verantwortung für die Dmexco. Matyka, Gründer der Native-Advertising-Plattform Plista, hat in dieser Zeit vieles richtig gemacht. Dazu gehört auch, geschmeidig auf die Dauervergleiche zwischen Dmexco und OMR zu reagieren. Die OMR hat deutlich mehr Besucher? O-Ton Matyka: „Uns ist es nicht so wichtig, wie viele Personen zur Dmexco kommen, sondern wie relevant diese sind.“ Laut Veranstalter sind 84 Prozent der Dmexco-Besucher Entscheider, 27 Prozent gehören sogar dem C-Level in ihren Unternehmen an. Matykas Fazit: "Wer zur Dmexco kommt, will Business machen." Und Business will Matyka mit der Dmexco über die Dmexco hinaus machen. Zum einen träumt er davon, neue oder bereits vorhandene Events in die Dmexco zu integrieren. Den Anfang macht in diesem Jahr die CVC Conference, bei der Dmexco und das Venture Capital Magazin gemeinsame Sache machen. Für 2020 sei man schon mit 15 potenziellen Partnern im Gespräch. Und der zweite Punkt: Aus dem Zwei-Tage-Event soll eine Ganzjahresplattform werden, die Markt und Marktteilnehmern "möglichst viele Touchpoints" (Matyka) anbietet. Eine zentrale Rolle spielt App. Sie soll das zentrale communitybildende Element werden.2018 haben Dmexco-Rookie Matyka und sein Team die Erwartungen übererfüllt. Entsprechend viel erhofft man sich in diesem Jahr. Mindshare-CEO Katja Brandt sagt im HORIZONT-Dmexco-Magazin: "Für die Dmexco 2019 ist mir wichtig, dass die gute Mischung von Inspiration, neuen Trends, Entwicklungen und Technologien mit der konkreten wirtschaftlichen Umsetzung beibehalten wird." So ähnlich würden das Tausende anderer Besucher formulieren.