Der Autor Torben Platzer, 34, stammt aus der kleinen Stadt Delmenhorst bei Bremen. Der Gründer, Unternehmer und Branding-Experte lebt heute in München und ist Co-Founder der Medienagentur TPA Media GmbH, die spezialisiert ist auf das Personal Branding namhafter Unternehmerpersönlichkeiten und -marken. Darüber hinaus ist er an unterschiedlichen Unternehmen wie Yuicery beteiligt. Wichtig sind Torben Platzer die Themen Bildung und Unternehmertum, für die er sich über sein Mentorship Programm SELFMADE besonders bei jungen Menschen stark macht. Seit 2019 gehört er als bisher einziger Deutscher dem Kreis der Official Member des Forbes Council an. NMehr Infos: https://torbenplatzer.com/

Laut der Spotlight Influencer 4.0 Marketing Studie von Wavemaker, die von der GroupM-Forschungsunit MScience durchgeführt wurde, hat Influencer Marketing nicht mehr den gleichen Stellenwert wie in den letzten Jahren. Das ist auch der wahrgenommene Trend in der Gesellschaft, denn mittlerweile ist allein das Wort „Influencer“ schon negativ besetzt. Diesel geht für die neue Smartwatch Axial einen innovativeren Weg und verbindet Influencer Marketing mit Erlebnisurlaub. Influencer wie Marc Eggers oder Cheng Loew und viele weitere, die ebenfalls sehr gut zum Markenbild des Unternehmens passen, wurden ausgewählt und zum Rockstar Wochenende eingeladen.Vor Ort wurden nicht nur Diesel-Klamotten zum Ausprobieren bereitgestellt, sondern es wurde vielmehr der Spieltrieb der Männer geweckt. Alles passend zum Image der neuen Uhr und deren Einstellungsmöglichkeiten wie beispielsweise der integrierten Sportmodi, die die Aktivitäten eines Trägers genau erfassen können.Vor Ort konnten die Influencer sich im Thaiboxen versuchen, Autorennen fahren und erlebten eine einzigartige Clubnight. Die Uhr begleitete sie bei all ihren Aktivitäten. Wichtig dabei: Diesel machte den Influencern keine Vorschriften, was sie vor Ort tragen und machen sollten. Stattdessen haben ein paar Videographen und Fotografen interessante Szenerien für Werbebilder eingefangen, die die neue Uhr in Aktion zeigen. Diese Freiheit ist ausschlaggebend. Denn nur so bleiben die Influencer glaubwürdig. Und davon profitieren am Ende alle Beteiligten.Bei den verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten testeten Cheng Loew und andere Influencer begeistert das Produkt, unterhielten sich darüber und zeigten das anschließend auch ihren Fans in den sozialen Netzwerken. Und das ist nicht unerheblich, denn Influencer wie Chengloew haben Bilder davon auf Instagram (1,1 Millionen Abonnenten) veröffentlicht und zudem auch einen eigenen Vlog gefilmt, diesen auf Youtube (111.000 Abonnenten) hochgeladen und von der Kampagne berichtet und das, was sie selbst mit der Uhr erlebt als auch getestet haben, dokumentiert.Die Zeit von reinen Werbebildern ist vorbei, denn User wollen Produkte in Aktion sehen. Rezensionen und Reviews sind die großen Trends für die kommenden Jahre, in denen Transparenz immer wichtiger wird. Für viele Personenmarken gilt es, der eigenen Community wieder „wirkliche“ Mehrwerte zu bieten statt Gutscheincodes. Und das ist gut so. Glückwunsch an Diesel für diese gelungene Form des Influencer Marketings!