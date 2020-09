Amazon Pharmacy ist in Indien gestartet

Es gibt kaum einen Markt, den Amazon nicht beackert. Jetzt nimmt sich der Konzern offenbar verstärkt das Pharmageschäft vor, beobachtet E-Commerce-Experte Markus Caspari. In seinem Gastbeitrag für HORIZONT Online beleuchtet der Director Performance Marketing bei iProspect, wie sich Amazon in dem Markt breit macht - und was das für Marketing- und Mediaentscheider bedeutet.