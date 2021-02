"The Customer is not a Moron, she's your Wife." Dieses weniger berühmte Zitat von David Ogilvy ist circa 70 Jahre alt, hat aber nichts an seiner Aktualität eingebüßt. Es steht sogar in direkter Linie zum Appell von Apples Tim Cook auf der CPCD vom 29. Januar. Die Berichterstattung darüber hat sich sehr einseitig mit der angeblichen Kritik Cooks an Facebook beschäftigt. Tatsächlich aber hat Cook eine Tour d’Horizon über den Einsatz von Technologie zum besten für den Menschen und die daraus resultierende Verantwortung von Unternehmen und die Positionierung von Apple aufgezeigt.