Die Kampagnenverantwortlichen der Regierung sowie von Florida Reklame, die die Spots entwickelt und produziert haben, werden im Vorfeld wohl gewusst haben, dass sie mit den insgesamt drei #besonderehelden-Videos auf Facebook, Instagram, Twitter und Co für viel Gesprächsstoff sorgen werden.Schließlich ist der Ansatz, im Stil einer Kriegsdokumentation und mit einer gehörigen Portion Ironie und Pathos über die Herausforderungen der Corona-Pandemie zu informieren, für politische Werbung schon ungewöhnlich genug.Heißt: Aus Zielgruppenperspektive macht die Kampagne nichts falsch, im Gegenteil: Die Bundesregierung betont nicht nur ihr richtiges und in diesen Wochen alles entscheidendes Zuhause-bleiben-Mantra, sie übersetzt es auch noch in einen frischen und mutigen Werbeauftritt, den ihr in dieser Form wohl kaum jemand zugetraut hätte. Und der obendrein noch mit einer klaren Ansprache und einem guten Gespür für die Zielgruppe punktet. Das ist bei einer Kampagne von diesem Absender und mit einer so ernsten Botschaft alles andere als selbstverständlich.