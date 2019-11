Debatten, die Entweder-Oder-Muster bedienen, sind in der Kommunikationsbranche beliebter denn je. Kürzlich gab der globale Mediadirector Simon Peel von Sportgigant Adidas auf einem Vortrag in London offen zu, Performance-Marketing überstrapaziert zu haben und künftig wieder stärker auf Effektivität statt Effizienz setzen zu wollen. Sprich mehr in Markenwerbung zu investieren.



Kunden wollen Werbewirkung

„Werbung, die nicht messbar wirkt, ist keine. Sondern ein alimentiertes Kunstprojekt. “ Friedrich Tromm Teilen

Image und Performance in einer Maßnahme

Ich kann mir bildhaft vorstellen, wie sich die Befürworter klassischer Werbekanäle beim Lesen darüber in die Hände geklatscht haben. Performance-orientierte Werbung abzuwatschen ist gerade bei Leuten beliebt, die eher im Elfenbeinturm sitzen und sich als smarte Werbekünstler verstehen. Auf Sales getrimmte Kommunikation ist ihnen ein Graus. Die Rivalität zwischen Marketing- und Sales-Abteilungen existieren nach wie vor in vielen Unternehmen. Doch genau diese läuft am Kern der Sache vorbei.Denn am Ende gibt es nur eine Währung. Und die heißt Wirkung. Was im Umkehrschluss bedeutet: Werbung, die nicht messbar wirkt, ist keine. Sondern ein alimentiertes Kunstprojekt. Denn: Künstler benutzen Leinwand und Farbe, um der Welt ihre Ideen zu verkaufen - Werber hingegen benutzen ihre Ideen, um der Welt Leinwand und Farbe zu verkaufen.Mögen also die Zutaten zwar dieselben sein - das Ziel ist es nicht. Schon eher der Weg. Denn auf Wirkung ausgerichtete Kommunikation lässt sich längst nicht mehr auf den Aspekt Performance begrenzen. Smarte Werbelösungen tragen in jedem Kanal – von TikTok bis Kino – dazu bei, das Image von einer Marke im Kopf der Verbraucher weiter zu kolorieren und ihre Konturen schärfer hervortreten zu lassen. Marke und Performance müssen also überhaupt kein Widerspruch sein. Das zeigen zum Beispiel Start-ups mit ihrer Kommunikation, die überhaupt nicht in klassischen Kategorien denken und viel spielerischer innovative Lösungen ausprobieren.So startete etwa gerade die von uns betreute junge Kosmetikmarke HelloBody ihre erste TV-Kampagne, indem sie völlig anders mit dem traditionellen Medium umgeht. So werden innerhalb eines Spots verschiedene Features wie Gutschein-Codes und unterschiedliche URLs getestet. Interessant daran ist, dass dies kein Einzelfall ist. Gerade in der Startup-Szene geht man viel spielerischer, man kann auch sagen mutiger, mit Kommunikation und Kanälen um. So gibt es keinerlei Scheu, Markenbildung mit Performance-Marketing auf neue Art zu verheiraten. Wo tradierte Werbungstreibende eine festgelegte Art haben, Kanälen einzusetzen, scheren sich die jungen Marken überhaupt nicht um diese Regeln. Sie schreiben sie einfach neu. Achten sie besonders mal auf junge E-Commerce-Marken im Werbeblock.Mit den zunehmenden Möglichkeiten, Zielgruppen im TV genau anzusprechen, wird man diese Art der Werbung mit Sicherheit in Zukunft noch viel öfter sehen. Was also früher undenkbar war, weil Old-School-Werber Kanäle wie TV sehr statisch als reinen Imagekanal definierten, wird immer weiter aufbrechen.Und das ist gut so. Weil man eben auch mit TV nicht nur mehr Bekanntheit aufbaut, sondern eben auch Abverkauf eine absolut gleichwertige Rolle spielen kann. So sieht die Zukunft von moderner Kommunikation aus. Wer also Diskussionsbedarf hat, sollte besser darüber diskutieren, wie sich die Messbarkeit von Mehrwerten durch kundenzentrierte Kommunikation holistisch erhöhen lässt. Mit Entweder-Oder-Debatten über Kanäle und Maßnahmen sollten man jedenfalls keine Zeit mehr verschwenden.