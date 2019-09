Die Vermessung der Erlebniswelt

Anbandeln mit dem Menschen

„Die hohe Kunst liegt darin, jeden einzelnen Menschen aus der anonymen Masse zu lösen und sich mit ihm zu verbinden – und zwar über das persönlichste Gerät, das er besitzt: das Smartphone.“ Alexander Böttcher Teilen

Messen. Sich ausrichten. Besser werden.

Der Autor Über den Autor: Alexander Böttcher ist Chief Digital Officer bei Avantgarde. Er ist Multitalent mit Universitätsabschlüssen in Jura und Mathematik und startete seine Karriere bei Avantgarde als Promoter. Heute leitet er die Entwicklung von realen und digitalen Konzepten. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, neue Kunden zu gewinnen, strebt er beim Kitesurfen oder auf seiner Yogamatte nach höheren Sphären.

Mehr Wahrheit wagen

„Klug erhobene Daten beleuchten nicht nur einen Augenblick, sondern messen Veränderungen durch Markenerlebnisse sowie deren Nachhaltigkeit.“ Alexander Böttcher Teilen

Seid mutig. Investiert in Know-how

In analogen Zeiten galt die Daumen-Methode: Mit dem Handzähler wurden am Eingang einer Veranstaltung die eintreffenden Besucher gezählt. Objektive Kenngröße für den Erfolg eines Abends war die Zahl, die am Ende auf dem Klicker stand. Menschen kamen, Menschen gingen. Menschen hatten sichtbar Freude, weil die Drinks zahlreich, die Musik mitreißend, die Stimmung blendend waren. Die Bilanz am Tag danach: gefühlt alles bestens. Schulterklopfen.Diese Zeiten sind vorbei. In einer zunehmend digitalen Welt müssen andere Parameter zum Erfolgskriterium werden.Daten sind das neue Öl heißt es, und datenbasiertes Marketing ist in ganz vielen Bereichen längst Standard. Vorreiter war der E-Commerce – hier verbessert die exakte Messung von Klickzahlen, Verweildauer, Bestellumsatz, aber auch Bewegungsdaten innerhalb der Online-Shops sowie A/B Testings die Leadgenerierung. Essenzielle Stellschrauben werden so schnell identifiziert, fassen die Wirkung einzelner Maßnahmen in Zahlen und tragen dabei vor allem zu einer ständigen Optimierung bei.Was den Bereich Brand Experiences angeht, haben sich Marken diesen Möglichkeiten lange entzogen. Doch die Weiterentwicklung der digitalen Technologien ermöglicht jetzt eine ziemlich gute Quantifizierung der Maßnahmen. Und so kommt zum Glauben an die transformative Kraft von Erlebnissen auch deren Messbarkeit hinzu. Data Analytics ist auch hier die Basis, um ein perfekt auf die Zielgruppe abgestimmtes Markenerlebnis zu generieren – welch gute Nachricht für alle Markenverantwortlichen!Denn den Klicker von einst trägt nun jeder potenzielle Käufer, jeder Veranstaltungsgast in der Hand: Wlan-aktive Smartphones melden bislang Anwesenheit und Verweildauer. Geo-Tracking erzählt vom Weg, den die Menschen genommen haben – und von den Ecken, die sie nicht besucht haben. Das verwendete Betriebssystem ermöglicht Rückschlüsse auf ihren sozio-ökonomischen Hintergrund und gibt Hinweise auf die Möglichkeiten der zukünftigen Ansprache.Doch das ist nur das kleine Einmaleins der Möglichkeiten. Die hohe Kunst liegt darin, jeden einzelnen Menschen aus der anonymen Masse zu lösen und sich mit ihm zu verbinden – und zwar über das persönlichste Gerät, das er besitzt. Der Weg über das Smartphone führt dicht an sein Denken und Fühlen. Über das Mobiltelefon lässt sich eine elektronische Verbindung direkt zum Herzen knüpfen.So können wir zum Beispiel – maßgeschneidert für eine Marke, ein Produkt oder eine Veranstaltung – Apps sowie Augmented- und Virtual Reality-Anwendungen zum Einsatz bringen, Chatbots einsetzen und mobile Erlebnisse offerieren, die die Konsumenten dazu bewegen, zum Smartphone zu greifen und im Kontext einer Brand Experience spezifische Inhalte zu nutzen. Bei einer Roadshow etwa kann der Besucher Informationen zum Auto seiner Wahl abrufen, einen Gutschein für einen Kaffee herunterladen, eine Probefahrt buchen oder Tickets für das Konzert des Stargastes an diesem Abend gewinnen.Das Smartphone wird zur Tür in die innere Welt seines Besitzers. Dort angekommen, ist – selbstverständlich datenschutzkonform – aktuell Vieles möglich. Wir können etwa das Nutzerverhalten tracken. Wie gesagt und ganz einfach zunächst: wohin geht der Besucher auf der Veranstaltung? Und wohin nicht? Wo bleibt er stehen, wo nicht? Ein Digital Experience Layer, verstanden als digitale Erweiterung eines Live-Erlebnisses zum Beispiel in Form einer mobilen Web-App, macht spezifische Befragungen möglich: Was gefällt? Was fehlt? Wo können wir helfen?Doch warum der Tanz um all diese Daten? Um besser zu werden! Denn natürlich gewinnen auch Brand Experience-Maßnahmen durch objektive Messwerte an Wert und Relevanz. Erst kühle Zahlen bieten die Chance, sie nicht nur bezüglich des direkten Abverkaufs, sondern auch hinsichtlich weiterer KPIs wie etwa dem Imagegewinn zu evaluieren. Erst so gewinnen Markenverantwortliche belastbare und valide Erkenntnisse, was tatsächlich wie wirkt. Und sie erfahren, wo sie bereits gut sind – und wo sie sich verbessern können.Diese Erkenntnisse helfen natürlich auch bei der Inhouse-Kommunikation und mindern den Rechtfertigungsdruck. Grafisch aufbereitet auf einem Online-Dashboard machen die Fakten die Zielgruppe fassbar und die tatsächlich gemessenen digitalen Touchpoints der Customer Journey sichtbar. Klug erhobene Daten beleuchten nicht nur einen Augenblick, sondern messen Veränderungen durch Markenerlebnisse sowie deren Nachhaltigkeit.Das Ziel könnte zum Beispiel sein, eines Tages analog zum „Net Promoter Score“ jedem Markenerlebnis einen „Brand Experience Transformation Index“ zuordnen zu können: eine Zahl, die von der transformativen Kraft eines Markenerlebnisses erzählt. Wir wissen dann nicht mehr allein, dass diese Brand Experience auf eine Marke einzahlt – sondern auch, in welcher Währung.Das alles ist noch Zukunftsmusik. Das Gebot der Stunde heißt dagegen: Messt endlich! Die Möglichkeiten der Datenerhebung und -analyse haben für das Experience Marketing ein weites Feld eröffnet. Aber viele zögern noch, es zu betreten. Wer sich den Zahlen stellt, riskiert unschöne Wahrheiten: Was, wenn all die bislang verwendeten, bequem ausgetretenen Wege gar nicht zum Ziel führen? Wenn oft mehr versprochen als erreicht wurde? Und wenn die Wirkung der Markenerlebnisse nicht nachhaltig war, sondern schon einen Tag später verpufft ist? Das Bauchgefühl kann trügen. Zahlen sind unbestechlich.Doch Nichtstun ist keine Alternative. Agenturen, die ihren Kunden weiterhin das Bauchgefühl als entscheidendes Erfolgskriterium verkaufen, werden unausweichlich auf der Strecke bleiben, weil sie ihre Honorare künftig nicht mehr rechtfertigen können. Kunden wiederum sollten Fakten als Erfolgskriterien fordern. Denn diese sind möglich.Halbherzigkeit allerdings reicht nicht aus. Digitale Leistungen als maßgeschneiderte Begleitung für ein Markenerlebnis von Anfang bis Ende sind nicht für Peanuts zu haben. Wer Data Analytics ernst nimmt, muss Geld in die Hand nehmen. Muss sich die bestmögliche technische, methodische und auch analytische Expertise ins Haus holen. Und wie bei jeder anderen ernsthaften Methode auch, ist das keine Kleinigkeit. Denn Data Collection und Management, Live Dashboards und Kampagnen-Evaluierung gibt es nicht von der Stange, hier ist Maßschneiderei angesagt. Die gewonnenen Daten müssen schließlich zu einem Gesamtbild zusammengefügt und interpretiert werden. Das Ganze ist auch hier stets mehr als die Summe der Einzelteile und bedeutet Investment.Digitale Technik, Messmethodik plus analytische Skills: Hier gibt es bereits Standards, ohne die vermutlich schon bald keine Brand Experience-Agentur mehr auskommen wird. Daten sind wie gesagt das neue Öl und ich bin sicher, dass wer sich dieser Entwicklung verweigert, bald alleine am Holzofen steht.