Loyalty matters. Diese Marketing-Weisheit ist heute wichtiger denn je. In den Fokus rückt dabei immer mehr das Kundenerlebnis. Denn: Eine gute Customer Experience (CX) ist DIE Kampfstrategie, um eine langfristige Loyalität zwischen Marken und Kunden zu erreichen. Ob im stationären Geschäft oder auf der Website: Ein persönliches und vor allem positives Kundenerlebnis ist ein Muss, wenn der Kunde wiederkommen soll. Laut einer Forrester-Studie wird CX in 2020 als Brand Differentiator sogar gegenüber Produkt und Preis gewinnen. Unternehmen stehen somit zunehmend in der Pflicht, eine ebenso effiziente wie konsistente CX-Strategie zu entwickeln, die ihnen maximale Loyalität verspricht.