Vom Kiffer-Klischee zur sozialen Akzeptanz?

Wie die Legalisierung das Image von Cannabis verändert

Karl Lauterbach will die "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken" noch in diesem Jahr legalisieren. Friedrich Segebarth, Senior Creative Strategist bei +KNAUSS, erläutert in seinem Gastbeitrag, was das für unsere …