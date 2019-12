1. Teilen

The human Brand: Der Mensch steht im Mittelpunkt

Co-Creation: Mitsprache schafft Mehrwert

Zukunftssicherung: Die Zukunft wird zur permanenten Aufgabe

Variable und interaktive Fonts: Typografie setzt neue visuelle Maßstäbe

Re-Branding forever: Marken müssen sich ständig verändern

Auch 2020 werden Millionen von Verbrauchern wieder nach Produkten, Dienstleistungen und Erlebnissen suchen, die mit ihren Werten, ihrem Weltbild und ihrer Ethik im Einklang stehen. Viele Marken haben auf diese Entwicklung bereits reagiert, indem sie sich für positive Veränderungen in der Gesellschaft einsetzen und auf einem eher persönlichen, menschlicheren Level kommunizieren. Dies erreichen sie nicht über bunte Kampagnen, sondern nur durch glaubwürdiges Handeln. Laut einer Studie von Edelman sind weltweit 64 Prozent der Konsumenten „meinungsgetriebene Käufer“. Moderne Marken müssen demzufolge zeigen, dass der Mensch für sie an erste Stelle steht, damit sich Vertrauen und Loyalität bilden. Marken, die besser zuhören, helfen, kooperieren, die lokal, persönlich und transparent sind, die glaubwürdig für ihre Überzeugungen eintreten – abseits von wirtschaftlichen Zielen - werden ihre Wettbewerber in den kommenden Jahren überholen. Es geht um Vertrauen, ums Klima, um Politik, um unsere Rechte, um Regionalität und Authentizität sowie weitere Themen dieser Art.Kunden verfügen über immer mehr Know-how, sind kritischer und verlangen nach einfachen Lösungen, die sich sofort einsetzen lassen. Viele Verbraucher wünschen sich außerdem mehr Mitsprache bei der Entwicklung ihrer Marke. Der Konsument ist ja der, der das Produkt später kaufen soll. Er weiß am besten, was er will und was er sucht und will gehört werden. Das reicht von der Kritik am Kaufprozess, über Verbesserungsvorschläge für Produkte, Funktionen oder Services, bis hin zur Zusammenarbeit mit Influencern auf Makro- und Mikroebene, um die Markengeschichte authentischer zu erzählen. Es ist also absolut sinnvoll, Kunden Teil jenes Teams werden zu lassen, das diese Ideen zu Produkten weiterentwickelt. Dazu bedarf es im Unternehmen neuer Verantwortlichkeiten, um den Weg, die Spielregeln, die Funktionen und die Kommunikation zu definieren. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die einmalige Chance, einen Markenrahmen zu definieren, der es erlaubt etwas mehr zu improvisieren, zu experimentieren, besser zuzuhören und sich den Bedürfnissen der Verbraucher anzupassen. 2020 wird es noch weniger um die Marke gehen, die Schuhe oder Kleidung verkauft, sondern vielmehr um die Marke, die den besten Kundenservice, das angenehmste Shopping-Erlebnis und den überzeugendsten Auftritt bietet – und dies nicht nur im eigenen Marktumfeld.Neue Zielgruppen, Kanäle, Märkte, Verbraucherbedürfnisse, Bildschirmgrößen, mehr Tempo und höhere Erwartungen: Kunden sind anspruchsvoller als je zuvor, vor allem was die Anwendung von technischen Lösungen angeht. Wann immer Unternehmen denken, ein Kanal sei aufgebaut, warten schon ein neues Mobilgerät, eine neue Plattform oder ein neues Content Managing-System auf Anschluss. Die Medienlandschaft bleibt fragmentiert. Die Anzahl der digitalen Kanäle vervielfacht sich immer weiter. Im Jahr 2020 werden Verbraucher, die sich an die Bequemlichkeit des „alles aus einer Hand“ gewöhnt haben, zunehmend ihre Frustration zum Ausdruck bringen, wenn etwas nicht funktioniert. Allem voran, wenn etwas mobil nicht funktioniert. Sollte etwas beim Design, bei der Navigation oder den Inhalten eines mobilen Erlebnisses hapern, gibt es kein Pardon. Dabei spielt die Schrift in allen analogen und digitalen Kanälen eine entscheidende Rolle. Sorgfältig implementierte optische Größen garantieren, dass die visuelle Identität einer Marke an jedem Punkt der Kundenreise erhalten bleibt und die Kommunikation nahtlos funktioniert. Was der Verbraucher als Vereinfachung wahrnimmt, wird mehr und mehr zur Norm. Dies spiegelt sich nicht zuletzt im Corporate Design erfolgreicher Marken wider - Apple, Nike oder Mastercard sind hier prominente Beispiele.Immer mehr Kreative und Designer beschäftigen sich mit Variable Fonts und deren Interaktivität. Dennoch ist deren Potential für die Markenkommunikation noch relativ unerforscht. Das wird sich in 2020 ändern und Variable Fonts werden neue Maßstäbe setzen. Sie kommen zum Einsatz, wenn Schriften sich interaktiv verändern und deren Aussehen von einem Kanal, einem Lesemoment oder einem Sensor bestimmt wird. Man denke nur an den Tag/Nacht-Modus in Navigationsgeräten oder in der neuesten Smartphone-Generation. Wir tragen heute jede Menge Sensoren in der Tasche oder am Handgelenk: für Helligkeit, Bewegung, Himmelsrichtung, Ort, Herzschlag und mehr. Marken sollten jetzt damit beginnen, variable Schriften für die Präzisierung ihrer Botschaft zu nutzen. Denn 91 Prozent der Verbraucher wünschen sich mehr visuelle und interaktive Inhalte . Solche Inhalte schaffen Aufmerksamkeit, halten Besucher länger auf der Seite und sind wunderbar mit anderen zu teilen. An dieser Dynamik wirkten bislang zum Großteil Audio und Video mit, inzwischen sind Schrift und Typografie bestens darauf vorbereitet, in Sachen Verweildauer ihren Beitrag zu leisten.Wir haben noch nie eine so unerbittliche Phase des Wachstums und der Veränderung erlebt. Bedingt durch neue Technologien, sich wandelnde Zielgruppen, sich verändernde Markt- und lokale Bedingungen, müssen sich Marken heute viel schneller weiterentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Marken sollten sich mit dem permanenten Wandel vertraut machen und sich darauf einstellen, dass sie sich in einem kontinuierlichen Re-Branding-Prozess befinden, um mithalten zu können. Vor allem geht es in 2020 darum, Kunden dort zu treffen, wo sie gerade sind, und bereit dafür zu sein, dass sie morgen woanders sein könnten. Deshalb sollten Marketingteams ihre Marken künftig wie wandelbare Einheiten lenken und Maßnahmen ergreifen, die sich laufend und flexibel mit den Erwartungen der Verbraucher verändern können.