Das Ënde einer Ära - Aus Citroën wird Zitrön

Wer nicht gerade an der französischen Grenze im Saarland geboren ist oder frankophile Eltern hat, kennt das sicher aus seiner Kindheit. "Schau mal, ein Zitrön", hieß es oft bei Fahrten über die Autobahn gen Süden. Auch wenn Französisch inzwischen in vielen deutschen Schulen als zweite Fremdsprache unterrichtet wird, hat sich daran - sind wir doch mal ehrlich - nicht sonderlich viel geändert. Dass mal jemand den Markennamen Citroën korrekt ausspricht oder das Trema beim Buchstaben "ë" auf der Tastatur auf Anhieb findet, ist hierzulande nach wie vor eine Seltenheit. Sie wissen ja: "Man spricht deutsch."Die Groupe PSA, unter deren Dach die Marke Citroën gemeinsam mit Peugeot gebündelt ist, scheint ihren grandiosen Irrtum nun (endlich!) einzusehen und Konsequenzen zu ziehen. "Aus Citroën wird Zitrön", verkündet der französische Automobilhersteller am heutigen Montag auf Twitter und seiner deutschen Facebook-Seite . Garniert wird die frohe Botschaft mit einer Animation, die zeigt, wie sich der alte Citroën-Schriftzug auf dem Logo in "Zitrön" verwandelt. Herrlich!Der Autobauer begnügt sich auch nicht nur mit Ankündigungen auf sozialen Netzwerken, sondern schreitet gleich zur Tat. So wurde die deutsche Website der Marke bereits komplett umgebrandet. Vom Unternehmensnamen oben links über das Logo bis hin zur Kundenansprache ("Sind Sie bereits Zitrön Kunde?"), den PKW-Modellen (Zitrön C3) und den Links im Footer ("Zitrön Kundenservice", "Zitrön Markenwelt") - überall ist der neue, problemlos aussprechbare Name zu finden.Wer jetzt noch ernsthaft Zweifel hat, ob das mit der Umbenennung denn wirklich so eine gute Idee ist, der sollte mal auf dem Youtube-Kanal des Autobauers vorbeischauen. Ein Video zeigt dort beispielhaft am Autohaus Hennes, dass selbst die Mitarbeiter heilfroh sind, endlich für ein Unternehmen zu arbeiten, dessen Namen auch sie problemlos aussprechen können. Also: Problem gelöst!Endet nun also endlich die Ära Citroën? Man kann nur hoffen, dass sich die Groupe PSA nicht von ihrem Kurs abbringen lässt. Denn seien wir doch mal ehrlich: Wer kauft schon gern ein Auto einer Marke, die er nicht mal korrekt aussprechen kann? Als Alternative bliebe ja nur, dass wir alle mal richtig Französisch lernen. Aber das wäre ja etwas zu viel verlangt, oder? Und dann müsste sich das Ganze ja am Ende auch noch als Marketinggag entpuppen! Und das wäre ja nun wirklich unerhört!