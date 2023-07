IMAGO / Wirestock

Daten spielen im Performance Marketing eine große Rolle.

Marketing wird leider oft als Hebel zur Förderung kurzfristiger Verkäufe angesehen, statt als langfristiger Wachstumsmotor. Wie können Marketer gegen den Short-Termism in der Branche tun? Der Schlüssel liegt in der richtigen Messung der Marke, wie Tobias Reckmann von der Berliner Marketing- und Innovationsberatung TD Reply in seinem Gastbeitrag erläutert.

"Wollt ihr Marktanteile erhöhen oder nur Klicks?" – das ist die Frage, die CMOs und Markenverantwortliche anderen Entscheidern stellen soll