Chirurgen passiert das nie: dass ihnen jemand entgegenhält, das ist doch nur Medizin. Auch Ingenieure müssen sich nicht dafür rechtfertigen, dass sie "nur" Brücken bauen. Dem Handwerker, der einen verstopften Abfluss repariert, wird zweifelsfrei bescheinigt, er sei systemrelevant, der Altenpflegerin sowieso. Aber die Marketiers müssen sich diesen Spruch anhören, immer wieder. Nur Marketing! Dabei strengen sie sich so sehr an, es den Menschen recht zu machen. Sie häufen Berge von Daten an, um den Kunden zu verstehen, setzen sündhaft teure Analyse-Technologien ein, segregieren Zielgruppen, programmieren Algorithmen, distribuieren ihre Botschaften individuell, kanalspezifisch, digital und digital und nochmal digital. Die Anerkennung bleibt den Marketiers versagt. Es ist zum Verzweifeln.