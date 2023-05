IMAGO / Silas Stein

Bei LinkedIn sollen sich die Nutzer:innen bald auch in virtuellen Live-Events begegnen können

Wer sichtbar sein, Kontakte pflegen und im Marketing alle Register ziehen will, für den führt kein Weg an LinkedIn vorbei. Pro Monat nutzen allein in Deutschland rund 18 Millionen Menschen das Business-Netzwerk. Wie B2B-Unternehmen LinkedIn für ihre Ziele nutzen und mehr aus der Plattform herausholen können, erklärt Stefan Epler, Co-Founder von EPOS Marketing, in seinem Gastbeitrag.

Insbesondere für B2B-Firmen, bei denen Digitalisierung nach pandemiebedingten Lockdowns und Event-Absagen nun deutlich höher im Kurs steht,