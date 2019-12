1. Teilen

Cyberpunk

© mossandfog.com

Posterdesign

© https://gritsandgrids.com

Teeverpackung von Rachel Buchanan

Street Art

© via Behance

Eine schablonierte Visitenkarte mit Sprühfarbe von Mark Unger

Ultrafeine Geometrie

© Coin Rise

Von dem Designer Aleksandr Kandyba kreierte Markenidentität für Coin Rise

© via Dribbble

Posterdesign von Semih Kodarlak

Schrägen und Meißel

© via Dribbble

Ein abgeschrägtes Monogrammlogo mit starker Schattierung von Studio Day Job

Animationen und Visualisierung von Livedaten

© via Delta Airlines

Animiertes Lehrvideo

© via Behance

Diese Animation ist für Live-Visualisierungen gedacht, die auf einer großen Leinwand in einem Nachtclub gezeigt wird von CLEVER ° FRANKE

Mit Blick auf das Jahr 2020 werden die Entscheidungsträger im Marketing ihre avisierte Markenstrategie evaluieren, um sicherzugehen, dass ihr Ansatz relevant und frisch ist und neben den Bedürfnissen des Unternehmens selbstverständlich auch denen der Kunden entgegenkommt. Um dabei nicht blind dem Marktführer zu folgen und sich auf den nächsten Trend du Jour zu stürzen, ist es für Vermarkter von entscheidender Bedeutung, stets auf dem Laufenden zu bleiben, was gerade angesagt ist. Nur so lässt sich gewährleisten, dass eine Marke auch in Hinsicht auf ihr Design nicht den Anschluss verliert.Als kleine Hilfestellung haben wir die Designtrends zusammengestellt, von denen wir erwarten, dass sie das Jahr 2020 wie auch das ganze Jahrzehnt über den Logos, Webseiten, Verpackungen & Co. ihren Stempel aufdrücken werden.Futuristische Designelemente gehören zu den auffälligsten visuellen Trends des nächsten Jahres. Sowohl bei der Farbauswahl als auch in kultureller Hinsicht wird sich ihr starker Einfluss zeigen. Der Cyberpunkstil ist 2020 hauptsächlich durch helle, leuchtende Farbpaletten und übersättigte Farbtöne geprägt – in der Natur bekommen wir so etwas normalerweise nicht zu sehen. Typisch für diesen Trend sind blaue Neontöne, Rosa und Magenta, die eine jenseitige, surreale visuelle Landschaft schaffen, die an das Science-Fiction-Genre erinnert.Mit Elementen aus der Punkszene der 70er, Neonfarben der 80er und einem Hauch von Grunge der 90er Jahre kommt eine Welle von Retro-inspirierten Graffitis und Street-Art-beeinflusstem Design auf uns zu. Dieser Trend lässt sich wahrscheinlich auf Veränderungen in der Zusammensetzung der heutigen Designer-Community zurückführen. Da die Ausbildung und Weiterbildung der Designer zunehmend über Online-Kanäle wie YouTube erfolgt, ist es nur nachvollziehbar, dass insbesondere jüngere Designer die DIY-Ästhetik von Street Art in ihre Arbeit einfließen lassen.Traditionell drücken Linien im Grafikdesign die Form und Beschaffenheit eines Objekts aus: Geometrische Formen spiegeln etwas von Menschenhand Geschaffenes wider. Technologische, geschwungene fließende Linien repräsentieren das Organische. Im Jahr 2020 werden Designer ultrafeine Linien nutzen, um scheinbar unmögliche Formen zu kreieren, die sich vergänglich und beweglich anfühlen. Dieser elegante, abstrakte Stil ist ohne Computerunterstützung fast unmöglich zu kreieren. Da überrascht es nicht, dass sich dieser Trend im Tech- und Industrial-Branding-Bereich bereits großer Beliebtheit erfreut. Der Stil vermittelt insbesondere digital, aber auch im Print ein modernes, futuristisches Gefühl – vorausgesetzt er ist gut umgesetzt.In 3D-Formen aus harten Linien findet der Trend zu Schrägen und Meißeln ein Gleichgewicht zwischen Skeuomorphismus (das heißt Objekten, die ihre realen Gegenstücke in der Art und Weise imitieren, wie sie aussehen und/oder wie der Benutzer mit ihnen interagieren kann) und flachem Design (einfache, zweidimensionale Elemente und leuchtende Farben). Diese Designs ahmen auf subtile Weise reale Objekte nach (wie erhabene Knöpfe, gravierte Münzen oder abgeschrägte Steine), sind jedoch in flachen Farben gehalten. Das Endergebnis ist ein Bild, das so real aussieht, als könnte man es berühren. 3D-Steinschneidetechniken sind besonders hilfreich für die digitale Nutzung eines Designs, zum Beispiel für App-Symbole und Schaltflächen. Sie erzeugen eine taktile Erfahrung für den Benutzer und mildern die endlose Ebenheit, die die visuelle Ästhetik von Bildschirmen dominiert.Bewegung ist ein weiteres raffiniertes Element, welches das Markendesign im Jahr 2020 entscheidend prägen wird. Von Logos über Mikrointeraktionen bis hin zu erklärenden Bewegungsgrafiken sind Animationen eine leistungsstarke Methode, um eine Marke zum Leben zu erwecken. Dabei gehen die Designer mehr denn je an die Grenzen der technischen Machbarkeit. Wir erwarten, dass sich einfache Bewegungsgrafiken zu kontinuierlichen Animationen entwickeln, durch deren Immersion die Konsumenten in dynamische Bewegungsabläufe eintauchen, wodurch ein ansprechenderes wie auch effektiveres Storytelling möglich wird.Ein weiterer Trend des Jahres nutzt das Element der Bewegung in ähnlicher Weise: die dynamische Visualisierung von Livedaten. In jedem Aspekt unseres Lebens werden wir mit Eingaben bombardiert, aber indem wir dynamische Animationen und Typografien in den Mittelpunkt unserer Bildschirme stellen, können Designer komplexe Datenströme in etwas Zugängliches und Schönes verwandeln.Dies sind nur einige Designtrends, die 2020 dominieren werden. Eins steht bereits jetzt fest: Die Vergangenheit und die Zukunft, das Geometrische und das Organische, das Reale und das Künstliche – unterschiedliche visuelle Elemente werden einzigartig und ungewöhnlich kombiniert, wodurch ganz neue Dinge entstehen werden, die die Designer in den nächsten Jahren inspirieren werden.