Retten Brinkert & Strerath die Marke Boris Becker?

Frank Behrendt über die Mission "Bobbele"

Steuerhinterziehung, Insolvenz, Gefängnisaufenthalt - um das Image von Boris Becker war es schon mal besser bestellt. Doch wie am Rande des OMR-Festivals bekannt wurde, will der Ex-Tennisstar all das hinter sich lassen und verbündet sich wie …