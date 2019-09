Zalando - Free to be

Das kann man so stehen lassen. Man kann aber natürlich auch darauf verweisen, dass Zalando mit diesem Schlachtruf der positiven Selbstverwirklichung jenseits der gesellschaftlichen Zwänge längst nicht alleinsteht. Auch Amazon Fashion versteht sich offiziell als Vorkämpfer der persönlichen Schönheit. Jüngster Anwärter in diesem Feld ist Lady Gagas Beauty-Marke Haus Laboratories, die sich ebenfalls in den Dienst der nicht gesellschaftskonformen persönlichen Schönheitsideale stellt.Doch das Vorhandensein ähnlich positionierter Konkurrenz stellt noch keine grundsätzliche Kritik an "Free to Be" dar. Das Entscheidende an Markenclaims ist nicht so sehr, was über sie für die Marke beansprucht wird. Entscheidend ist vielmehr, ob die Zielgruppe diesen Anspruch der Marke auch tatsächlich ernst nimmt. Und hier hat Zalando in der Vergangenheit bewiesen, dass es den Kampf um die öffentliche Aufmerksamkeit und die Sympathie der Konsumenten mit der kompletten Klaviatur der Werbung zu führen versteht, wenn es das für nötig erachtet. An der Notwendigkeit dürften objektiv derzeit keine Zweifel bestehen. Die Hamburger Konkurrenz von About You beansprucht mit massiven Werbeinvestitionen und einem äußerst kreativen Content Marketing den Löwenanteil der öffentlichen Aufmerksamkeit für sich. Darüber hinaus will Zalando ja nicht nur einfach als Modehändler mithalten, es will sich für Kunden in ganz Europa als Referenzdestination rund um alle Schönheitsfragen etablieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Marketing der Berliner nicht nur deutlich kreativer, es wird auch deutlich sichtbarer werden müssen.Dabei hat Jonny Ng als Marketingverantwortlicher die Chance, in ähnlicher Weise Geschichte zu schreiben, wie es seinerzeit "Schrei vor Glück" tat. Die Kampagne aus den Gründerjahren nahm einer ganzen Generation von Modefans die Angst vor der Online-Bestellung und zeigte erstmals, dass E-Commerce nicht nur einfach die billigere Alternative, sondern in Modefragen zumindest die liebenswertere Marke sein konnte. Jetzt will Zalando einen neuen Werbestunt liefern: Es will die erste Online-Destination sein, die sich über ihr Marketing als Plattform einer ganzen Branche etabliert. Das ist bemerkenswert. Denn die Plattformen der GAFA-Gruppe haben sich ihren Status durch die Nutzungstrends der Online-Community erobert, nicht durch eine konzertierte Kommunikationsstrategie. Gelingt nun Zalando ein ähnlicher Entwicklungsschritt über geschicktes Marketing, dürften das viele andere Akteure, die derzeit an ihren digitalen Plattform-Plänen schmieden, aufmerksam studieren. Amazon und Co hätten dann nicht mehr den Status der Unausweichlichkeit, den sie derzeit im digitalen Marketing genießen. cam