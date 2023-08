Unilever

Gilt bis heute als Vorreiter aller Diversity-Kampagnen: Dove "Real Beauties" von 2004

Vielfalt in Medien und Marketing ist ökonomische Chance und gesellschaftliche Verantwortung zugleich. Victoria Wagner, Gründerin und CEO der Initiative Beyond Gender Agenda, erörtert in ihrem Gastbeitrag, worauf es dabei ankommt.

Als Dove vor knapp 20 Jahren mit der "Kampagne für wahre Schönheit" in Deutschland lautstark mit vorherrschenden Schönheitsidealen gebr