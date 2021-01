Es ist zum gelebten Standard geworden: Wenn Konsumenten heute eine Frage haben, richten sie diese an eine Suchmaschine – in den meisten Fällen ist das Google. Sie haben sich daran gewöhnt, dass Google eine direkte Antwort auf die gesuchte Information liefert. In vielen Fällen direkt über ein Featured Snippet oder mit dem gewohnten Link zur gewünschten Website.Den größten Teil des Web-Traffics einer Website generiert ein Unternehmen daher über die Online-Suche. Laut dem "Digital Marketing Report for Q3 2020" der US-Marketing-Agentur Merkle ist der organische Traffic über die Google-Suche im dritten Quartal 2020 um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Smartphones und Tablets erzeugten dabei 64 % der organischen Google-Suchbesuche bei Marken-Websites . Marken versuchen daher auf verschiedene Weise, ihre Website online sichtbarer zu machen und so ihre organische Auffindbarkeit zu steigern, um Konsumenten und potenzielle Kunden auf ihre Website zu locken.