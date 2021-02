Noch liegt der Wachwechsel in der Zukunft: Bezos wird erst im 3. Quartal des Jahres den Staffelstab an seinen Nachfolger abgeben und sich in den Aufsichtsrat des Konzerns zurückziehen. Bezos will sich dann künftig auf die Entwicklung neuer Geschäftsfelder konzentrieren und weiß dabei sein Lebenswerk in den Händen eines bei Amazon groß gewordenen Managers. Jassy ist seit 1997 bei Amazon und leitete zuletzt Amazon Web Services, den Goldesel des Konzerns.



Jassy wird als neuer CEO einen Konzern vorfinden, der im Moment vor Kraft kaum gehen kann. Amazon meldete für das 4. Quartal einen Umsatzsprung von 43 Prozent im Vorjahresvergleich auf weltweit 66,5 Milliarden US-Dollar – ein Rekord in der Unternehmensgeschichte. Schon das 3. Quartal lief mit einem Plus von 38 Prozent ausgezeichnet.