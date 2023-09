HORIZONT

Diesen Lauch-im-Koffer verschickte Aldi Süd an die HORIZONT-Redaktion

Gut gemeint, aber schlecht gemacht: Ein PR-Gag von Aldi Süd und seiner Kreativagentur Dojo sorgte in der HORIZONT-Redaktion kürzlich für große Verwunderung – denn es handelte sich dabei schlicht um Lebensmittelverschwendung. Ausgerechnet von einem Unternehmen, das sich gerne seiner Nachhaltigkeits-Maßnahmen rühmt.

Mit Werbegeschenken an Journalistinnen und Journalisten ist das so eine Sache. In unregelmäßigen Abständen trudeln in Redaktionen klei