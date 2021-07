Dass eine attraktive Innenstadt und ein attraktives Retail-Angebot in wechselseitiger Abhängigkeit stehen zeigt sich auch darin, dass sowohl der Handelsverband Deutschland (hde) als auch der Deutsche Städtetag relativ gleichlautend ihre gegenseitige Bedeutung betonen. Sie fordern hohe Strukturförderungen von der Regierung zur Stärkung der Innenstadt. Mal vorausgesetzt, diese Forderungen werden gehört, wird der Erfolg ganz klar davon abhängen, wozu diese Mittel verwendet werden: um eine nostalgische Vorstellung von Retail zu konservieren oder tatsächlich den Mikrokosmos Innenstadt von Grund auf neu zu denken und zukunftsfähig zu gestalten? Um neue Gedanken erfolgreich zu neuen Strukturen werden zu lassen, müssen die handelnden Personen verstehen, dass wir uns im Zeitalter der Experience Economy befinden. Und in dieser herrscht ein Wettbewerb um Zeit. Das Angebot der Innenstadt konkurriert nicht etwa mit dem Online-Handel, sondern mit grundsätzlich jeder Form von Zeitvertreib, sei es Kultur oder Sport, Gaming, Social Media oder Streaming. Ein subventioniertes Parkticket wird daher nicht den ersehnten Umschwung bringen – die 50 Cent in dieser Gleichung spielen keinerlei Rolle. Für eine wirkliche Renaissance sollten Retailer folgende Ansätze verfolgen: