IMAGO / Agencia EFE

Heute auf den Tag genau vor 50 Jahren legte ein junger DJ auf einer Party in der New Yorker Bronx nur die Instrumentalteile der Songs auf, ein Freund rappte dazu - es war die Geburtsstunde des Hiphop. Phillip Böndel, CEO von The Ambition, zeichnet die rasante Entwicklung des Hiphop nach und erläutert, welchen Einfluss die Kultur 2023 für zahlreiche Marken gewonnen hat.

Als wir vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren The Ambition gegründet haben, gab es in der Branche ziemlich genau zwei Arten von Reaktionen: Die e