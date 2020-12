Platz 3: Stefano Zarrella

Platz 2: avemoves

Platz 1: Jamoo und Bovann

Corona-bedingt verbringen die meisten Menschen gerade deutlich mehr Zeit zuhause. Genau deshalb hat uns Stefano Zarrella im November so gut gefallen! Stefano gehört quasi zu den TikTokern der ersten Stunde, ist dort seit Mai 2019 aktiv. Seit dem vergangenen Sommer nutzt der gebürtige Italiener seinen Account jedoch primär, um seinen Followern seine Kochkünste zu zeigen und postet mehrmals täglich leckere Rezepte, mal salzig, mal süß, mal unter der Mithilfe der Mama. Gefüllte Süßkartoffel oder ein Spaghett-Rezept direkt vom Italiener - Mamma Mia, wem läuft da nicht das Wasser im Mund zusammen? Was verdammt lecker aussieht, wirkt gar nicht so kompliziert, wenn Stefano den gesamten Kochprozess Schritt für Schritt in einfachen Worten kommentiert. Ohne Hektik zu verbreiten, schafft er es, das gesamte Rezept für jeden verständlich in einem TikTok unterzubringen. Außerdem gelingtes ihm, einen immensen Heißhunger auf das jeweilige Gericht zu entwickeln. Dieser Heißhunger zeigt sich auch an den Followerzahlen. Im November verzeichnete er einen Zuwachs von 33% auf 170.000, wie die Datenanalyse-Plattform influData zeigt. Weil Stefano mit seinen Videos wirklich praktischen Mehrwert liefert und als Quelle der Inspiration fungiert, ist er unsere Nummer drei der Top TikToker des vergangenen Monats.Am 21-jährigen Bremer führte im November kein Weg vorbei. Avemoves, der wie eine Fusion aus Sido und Charlie D’amelio daherkommt, tanzte sich geradewegs in den "Millionärsclub", zumindest in Sachen TikTok-Follower. Dieser Umstand an sich ist noch keine Besonderheit, allerdings ist das Tempo, das der Hanseate mit der martialisch anmutenden Maske dabei an den Tag legte, mehr als beeindruckend. Dabei ist avemoves ein Social Media-Spätstarter. Am 13.5 gab er sein "Debüt" auf TikTok, eine Woche später folgte Instagram. Eine gute halbe Million Follower nach einem halben Jahr war bereits eine mehr als akzeptable Ausbeute, doch im November ging avemoves dann so richtig durch die Decke und schraubte seine Followerzahl plötzlich auf 1.9 Mio. - ein Anstieg von fast 300%! Was war passiert? Was sofort auffällt, wenn man den Account unter die Lupe nimmt: Ein Tutorial vom 5.11., das bis heute mehr als 30 Mio. Views generierte. Seitdem machten die durchschnittlichen Viewzahlen einen deutlichen Sprung nach oben. Dass ausgerechnet ein Tutorial den Durchbruch markierte, passt zu TikTok ( Younes Zarou lässt grüßen) und zu avemoves selbst, der laut seiner Agentur abseits der sozialen Medien junge Nachwuchstänzer unterrichtet. Zwar war es nicht sein erstes, doch dieses wurde das mit Abstand erfolgreichste und war der Beginn eines Hypes, der bis heute anhält. Besonders beeindruckend ist die schiere Flut an Videos: Mehr als 70 Tanzvideos veröffentlichte avemoves im November, Instagram ist da noch gar nicht miteingerechnet. Trotz seiner massiven Social Media-Präsenz erfährt man abgesehen von Alter und Herkunft kaum etwas über avemoves, doch er zeigt, dass Tanzvideos auf TikTok trotz aller thematischen Vielfalt, die mittlerweile auf der Plattform zu finden ist, nach wie vor boomen. Weil er damit Riesenerfolg hat, ist er unsere Nummer zwei der Top-TikToker des Monats November!Überraschung: Platz eins geht gleich an zwei TikToker, und zwar an Jamoo und Bovann ! Ihr habt richtig gehört: Die beiden, die in den letzten Wochen öffentlich eine Schlammschlacht ausgetragen hatten, sind unsere TikToker des Monats, denn sie sind über ihren Schatten gesprungen, aufeinander zugegangen und haben ihre Ungereimtheiten aus der Welt geschafft. Hintergrund: Jamoo beschuldigte Bovann, den Song " Cho Schnecke " kopiert zu haben, was Bovann vehement bestritt. Wie es genau weiter ging, ist unklar, jedenfalls waren beide alles andere als gut aufeinander zu sprechen und teilten dies selbstredend mit ihrer Community - der erste echte deutsche "TikTok-Beef". Jamoo wollte die Angelegenheit persönlich besprechen und suchte Bovann zuhause auf. In einem Video bezichtigte Bovann Jamoo und dessen Kumpels, ihn geschlagen zu haben, erstattete daraufhin Anzeige wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung und veröffentlichte Bildmaterial, das Jamoo zeigt und ihn belasten soll. Jamoo stritt jegliche Gewalt vehement ab.So oder so: Umso erfreulicher war, dass am 19. November plötzlich auf beiden Accounts jeweils ein Video auftauchte, dass Jamoo und Bovann beim Tanz zu ihren Songs zeigte und Bovann dazu schrieb: "Probleme sind generell nicht gut und alles kann man klären." Dieser TikTok-Version von "Make love, not war" können wir uns nur anschließen, und weil beide mit ihrer wichtigen Message eine Vielzahl an Followern erreichen und damit eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion einnehmen, sind Jamoo und Bovann für uns die TikToker des Monats November! Glückwunsch!