Guten Morgen aus Frankfurt. Erstmals überhaupt ist eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Die chinesische "Chang'e 4" setzte am frühen Donnerstagmorgen um 3:26 Uhr am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Erdtrabanten auf. Ausflüge von Raumschiffen und Astronauten auf den Mond gab es zwar schon viele. China ist nun aber die erste Nation, die auch auf der von der Erde abgewandten Seite des Mondes gelandet ist. Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Morgen.