Guten Morgen aus Frankfurt. Mehr als 20 Jahre nach dem ersten Teil von "Bad Boys" verkündeten die beiden Hauptdarsteller Will Smith und Martin Lawrence in einem Instagram-Video, dass es einen dritten Teil der Action-Komödie geben wird. Für TV-Star Smith ("Der Prinz von Bel Air"), mittlerweile 50, war "Bad Boys" 1995 der Auftakt seiner Kino-Karriere. Auch Ridley Scotts Monumentalfilm "Gladiator" soll fortgesetzt werden. Hier kommen die wichtigsten Branchennews am Freitagmorgen. Kommen Sie gut ins Wochenende.