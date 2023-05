Pixabay

Guten Morgen aus Frankfurt. Der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat am Montagabend seinen Austritt aus der Partei bekannt gegeben. Nach missverständlichen Äußerungen bei einer Migrationskonferenz war der für seine kontroversen Äußerungen bekannte Politiker erneut in die Kritik geraten. Mit seinem Schritt wolle er der Partei eine Zerreißprobe ersparen, so Palmer. Hier sind die Top-Branchennews vor 9. Wir wünschen einen guten Start in die kurze Arbeitswoche.

