IMAGO / U. J. Alexander

Guten Morgen aus Frankfurt. "The Party is over": Banner mit diesen Worten hielten am Dienstag Greenpeace-Aktivisten empor, als sie den Rundgang des Bundeskanzlers Olaf Scholz zur Eröffnung der Automobilmesse IAA Mobility in München störten. An den Ständen von BMW und Mercedes-Benz stiegen sie auf ausgestellte Fahrzeuge und teilweise auch auf Möbel und protestierten lautstark für weniger Autos auf deutschen Straßen. Nach kurzer Unruhe wurde das Messe-Programm ohne größere Beeinträchtigungen fortgesetzt. Hier folgen unsere Top-Branchennews am Mittwoch.

