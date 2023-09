IMAGO / U. J. Alexander

Guten Morgen aus Frankfurt. Heute wird die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in München offiziell von Kanzler Olaf Scholz für das breite Publikum eröffnet. Obwohl zu den Themenschwerpunkten neben Digitalisierung auch Klimaschutz und nachhaltige Mobilität zählen, wurden mehrere Proteste von Umweltschützern angekündigt. HORIZONT versorgt seine Leserinnen und Leser in der IAA-Woche täglich mit wichtigen AutoMobility-Stories und einem Sondernewsletter am Nachmittag. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.

Teilen

1. Matthias Meusel gründet eigene Markenberatung (H+) Der Markenexperte Matthias Meusel macht sich selbstständig: Er gründet die Markenberatung "Brands on Mars" mit Sitz in Berlin. Meusel startet zunächst als Einzelkämpfer und hat nach eigenen Angaben

Der Markenexperte Matthias Meusel macht sich selbstständig: Er gründet die Markenberatung "Brands on Mars" mit Sitz in Berlin. Meusel startet zunächst als Einzelkämpfer und hat nach eigenen Angaben zwei Unternehmen als Startkunden unter Vertrag