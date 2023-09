Guten Morgen aus Frankfurt! Wissen Sie noch, wie vor 25 Jahren Informationen im Internet gesucht wurden? Selbst wenn man einen Moment überlegt, dürften sich die wenigsten erinnern, wie das damals war. Heute ist klar: Es wird gegoogelt... Am 4. September 1998 meldeten Larry Page und Sergey Brin Google als Unternehmen an . Ihre Mission, alle Informationen auf der Welt zu ordnen und für alle zugänglich zu machen, haben die beiden wohl erfüllt. Hier und jetzt - unsere Branchennews am Montagmorgen.