Igor Flek auf Unsplash

Guten Morgen aus Frankfurt. Funktioniert die Vier-Tage-Woche auch in Deutschland? Dieser Frage stellt sich ein groß angelegtes Pilotprojekt, das 2024 in Deutschland starten soll. Vom 1. Februar bis zum 30. Juli 2024 testen dann insgesamt 50 Unternehmen aus verschiedenen Branchen das neue Arbeitszeitmodell. Dabei wird die Arbeitszeit von fünf auf vier Tage reduziert - bei gleichbleibendem Lohn. Die Universität Münster wird das Projekt begleiten und nach der Testphase wissenschaftlich auswerten. Hier folgen unsere Top-Branchennews am Freitagmorgen.