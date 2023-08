Tomas Fey auf Unsplash

Guten Morgen aus Frankfurt. In Paris endet heute der Verleih von E-Scootern. Zwar wurden die Roller rege genutzt, wurden aber zum Streitthema, weil sie oft Gehwege blockierten und die Verkehrssicherheit in Gefahr geriet. Die französische Hauptstadt hatte deshalb im Frühjahr eine Bürgerbefragung organisiert, 89 Prozent der Beteiligten sprachen sich gegen die Roller aus. Verschrottet werden die 15.000 Pariser Roller nun keinesfalls. Die Verleiher verlegen sie vielmehr in andere Städte, unter anderem nach Berlin. Hier und jetzt: unsere Top-Branchennews am Morgen.

