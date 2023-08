Stefan Piel

Guten Morgen aus Frankfurt! Seit das Entgelttransparenzgesetz Mitte 2017 in Kraft trat, versuchte die Journalistin Birte Meier auf diesem Weg, ihre Rechte für gleiche Bezahlung durchzusetzen. Nachdem sie vor dem Bundesarbeitsgericht ein Grundsatzurteil erstritten hat, haben sich nun Meier, die mittlerweile für RTL arbeitet, und das ZDF geeinigt . Ein Meilenstein. Laut Statistischem Bundesamt betrug das Gender Pay Gap 2020 in Deutschland sechs Prozent. Hier und jetzt - unsere Branchennews am Mittwochmorgen.

Teilen