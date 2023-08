Guten Morgen aus Frankfurt. Seit 1978 wird die weltberühmte Lego-Figur produziert, milliardenfach verkauft und darf bis heute nicht legal von anderen Firmen kopiert werden. Doch nun bekommt das Lego-Männchen doppelte Konkurrenz aus Deutschland , unter anderem von der Firma Bluebrixx, die Spielfiguren mit mehr Funktionen auf den Markt bringen will. Der zweite Herausforderer ist die wiederbelebte Marke Kiddicraft. Ob Lego gegen die beiden Hersteller vorgehen wird, bleibt abzuwarten. Hier kommen unsere Top-Branchennews am Morgen.

Zu der weltgrößten Computerspiel- und Videospiel-Messe Gamescom sind in diesem Jahr deutlich mehr Menschen gekommen als 2022. Es seien rund 320.000 Besucher gezählt worden, teilten die Veranstalter am Sonntag zum Abschluss der fünftägigen Veranstaltung mit. Im Vorjahr waren es 265.000 gewesen Interessierte habe es für die Übernahme des Fleisch-Magazins Beef viele gegeben, doch der Verkauf scheiterte wohl daran, dass RTL den Titel unbedingt weiterhin von der Ad-Alliance vermarkten lassen wollte, schreibt das Magazin Clap unter Berufung auf Verlags­kreise . Auch die Über­nahme eines Groß­teils der Beschäftigten soll Bedingung gewesen sein.

OMG, OWM und Auditoren haben sich vor einem Jahr auf einen Leitfaden für das Pitch-Procedere und den Umgang miteinander geeinigt. In der momentanen Pitch-Flut erfahren die Pitch Guidelines ihren Härtetest. Das Urteil der Agenturen ist ernüchternd Dass sich Astra in den letzten 25 Jahren vom regionalen Kiezbier zum nationalen Kultgetränk entwickelt hat, hat für Marketingchefin Alexandra Albrecht viel mit der echten Haltung ihrer Vorgänger zu tun, wie sie im HORIZONT Podcast Lovebrands erzählt Bei der Dmexco geht es auch um die Frage, wie unsere Branche nachhaltig die Zukunft der digitalen Gesellschaft mitgestalten kann. United-Internet-Media-Chef Rasmus Giese erklärt in seinem Gastbeitrag, warum an der Dmexco 2023 kein Weg vorbei führt.